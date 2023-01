L'Ajuntament de Rafelbunyol contínua amb les obres de modernització dels seus espais culturals amb la millora de l'equipament del seu auditori, que s'ha dotat de nous sistemes audiovisuals, eines i sistemes digitals de gestió artística i de producció d'espectacles. Amb l'objectiu d'optimitzar les instal·lacions municipals per a oferir el millor servei a la ciutadania, s'han invertit més de 163.000 euros en millores.

L'obra ha estat possible gràcies a la subvenció de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, per a finançar la modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals de la Comunitat Valenciana. "La cultura és prioritària per al nostre equip de govern. No sols es tracta de facilitar el seu accés a la ciutadania sinó fer-ho en les millors condicions, en una ferma aposta per una cultura de qualitat”, assegura l'alcalde de Rafelbunyol, Fran López.

“Continuem treballant per potenciar la política cultural, tant en activitats com en inversió d'infraestructures i equipaments, ja que millors condiciones tecnologies sempre seran un al·licient per a les companyies i ens ajudarà a posar en marxa una programació cultural variada i amb qualitat tècnica”, afirma Alicia Piquer, regidora de Cultura.

Millones en els sistemes d'il·luminació

Dins de les millores realitzades s'inclou la modernització dels sistemes digitals d'àudio i comunicacions en xarxa, l'actualització dels sistemes d'il·luminació digital i de vídeo digital. Unes millores, a les quals s'ha sumat la modernització de les eines i sistemes digitals de gestió artística i de producció d'espectacles.