En los últimos meses del pasado año, el Ayuntamiento de Burjassot ponía en marcha la campaña de ADN canino con el objetivo de crear un registro municipal donde estén dados de alta en el sistema de identificación de heces. En este primer periodo de la campaña, en el que registrar a los peludos era totalmente gratuito, la respuesta de la ciudadanía no ha podido ser más positiva.

En total, se han registrado 1.990 canes siendo entregados 2.207 vales para que sus dueños pudieran dirigirse a los veterinarios del municipio para que les tomaran las muestras de forma gratuita; datos obtenidos que ya forman parte del registro municipal.

Estas cifras, tal como ha señalado el alcalde de Burjassot, Rafa García, "suponen que el 73,5 % de los propietarios de perros en el municipio ha registrado a sus animales, una cifra que va a suponer un éxito muy elevado en el aumento de la salubridad de las calles y espacios públicos del municipio, en la identificación de las heces que no se recojan en la vía pública, así como en evitar el abandono de los animales", ha explicado el máximo representante municipal.

Asimismo, el máximo responsable municipal apunta que con estos datos “se demuestra la alta responsabilidad que tienen los dueños de los canes de este municipio con respecto a sus obligaciones y también con respecto a sus animales, es importante ser consciente de la altísima tasa que hay de responsabilidad en el municipio y de civismo por parte de la ciudadanía”.

Ordenanza municipal

Una vez finalizada esta primera fase de periodo voluntario de inscripción, se ha comenzado con la tramitación final de la Ordenanza de ADN en la que se recogerá la obligatoriedad de tener la identificación por ADN de todos los canes del municipio.

Dicha normativa, en el caso de que sea necesario, permitirá sancionar a aquellas personas que no retiren los excrementos de sus animales de los espacios públicos, calles, plazas, avenidas, etc. e identificar también de forma aproximada, las zonas o áreas en las que acudan animales no identificados en el censo, con lo cual, la labor de vigilancia será mucho más efectiva gracias a los datos que reportarán los análisis realizados.