Las diferentes reuniones de las portavocías autonómicas de los partidos que componen Compromís no han podido llegar a un acuerdo para solucionar la crisis que vive el colectivo en Torrent y que mantiene bloqueado, desde hace meses, el proceso para elegir la candidatura y también el censo. Por ello, hace unos días, en el último encuentro, se llegó a la conclusión de que está en riesgo que Compromís se presente a las elecciones municipales en la capital de l’Horta Sud.

En la reunión estuvieron presentes la portavoz de Més Compromís (el antiguo Bloc), Águeda Micó; el portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, y el de Verds-Equo, Natxo Serra. Los tres acordaron trasladar a sus respectivas militancias de Torrent la situación. Por el momento, el secretario de Organización de Iniciativa, Sergi Tomás, ha sido el primero que se ha reunido cara a cara con su grupo mientras que Més ha aplazado el encuentro a la semana que viene.

El asunto de fondo afecta diversas cuestiones. La primera se refiere a la persona que encabezará la lista ya que Iniciativa apuesta por Maria Jesús Herrada mientras que Més prefiere la opción de Xavier Martí, actual asesor del grupo municipal. El segundo escollo afecta a la forma de elegir la lista puesto que los primeros reclaman primarias mientras que Més opta por una lista de consenso, como también aprobó la ejecutiva local. Y la tercera se refiere al censo electoral, ya que se han producido unas 60 altas dentro del plazo en la militancia de Iniciativa, que tendrían derecho a voto en el proceso.

Según un comunicado elaborado por el colectivo local de Iniciativa en Torrent, en la reunión, celebrada este miércoles por la noche, Sergi Tomás les trasladó que, dado que no se ha llegado a un acuerdo, la previsión actual sería que Compromís no puede presentarse a las elecciones municipales. Así lo confirma también el secretario comarcal Pere Miquel Gago. El grupo tilda al antiguo Bloc Nacionalista Valencià de “intransigente” y acusa a su militancia de maniobrar para vetar a su candidata, Maria Jesús Herrada, a la que, por otra parte, ratificó la asamblea con el 90% de los votos.

Respecto al censo, Iniciativa critica que Més haya denunciado irregularidades, “aportando pruebas poco creíbles” y cuestiones que se han subsanado pero que no han desbloqueado el proceso.”El nuevo censo está participando en el proceso de primarias de Compromís a les Corts”, señalan en este partido además de acusar al antiguo Bloc de oponerse a las primarias abiertas “por la poca notoriedad que tienen en Torrent" y para evitar que su candidata sea elegida.

"Ya pasó lo mismo que en 2015, cuando acusaron de ladrón a un compañero y perdieron el juicio" Maria Jesús Herrada - Candidata de Compromís per Torrent

“Cuando el antiguo Bloc no se sale con la suya, comienza a articular una serie de trampas y mentiras. Ya pasó lo mismo que en 2015, cuando acusaron de ladrón a un compañero (en referencia al antiguo líder Vicent Beguer, al que la dirección autonómica apartó de las primarias horas antes de que comenzaran y suspendió de militancia) y perdieron el juicio. Supongo que conmigo también querrán judicializar el problema para impedir que me presente”, manifiesta Maria Jesús Herrada.

"Es una de las crisis más fuertes de nuestra historia"

Por su parte, el secretario local de Compromís per Torrent y miembro de Més, Víctor Medina, explica que la paralización del proceso no se ha producido en Torrent sino en la dirección autonómica de Compromís, al observar un aumento de censo considerable “con posibles anomalías en algunos casos”. De ahí que no se haya seguido el calendario marcado por la coalición.

Medina asegura que lamenta profundamente la situación a la que se ha llegado y es consciente de estar en medio de “una de las crisis más fuertes que ha vivido el colectivo”. Con todo, el dirigente apunta que el desacuerdo en ambas partes "va más allá de quien es el candidato, quién ocupa los primeros puestos de la lista o si el método para elegir a la persona es el de primarias o el de lista de consenso".

"Nosotros creíamos que era posible llegar a un acuerdo y, por ello, la ejecutiva optó por el sistema de lista de consenso para configurar la candidatura" Víctor Medina - Secretario local de Compromís

“Al principio, nosotros creíamos que era posible llegar a un acuerdo y, por ello, la ejecutiva optó por el sistema de lista de consenso para configurar la candidatura”, añade el dirigente. Y respecto a las crisis que se viven en el colectivo cada cuatro años, con motivo de las elecciones, desde 2015, Medina considera que “la asamblea identifica muy bien a las personas que trabajan toda la legislatura y a aquellas que vienen cuando hay elecciones”.

Finalmente, Medina asegura que, si no se llega a un acuerdo y al final no se puede utilizar la marca Compromís en la candidatura, habrá al menos una lista con gente de Compromís “claramente identificable”. “Y lo deseable sería que fuera solo una candidatura y no dos”, concluye.