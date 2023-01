La vuitena edició del Cicle de Teatre «Intimíssim» del TAMA presenta -els dies 20 i 27 de gener i 3 i 10 de febrer- sis obres originals de teatre textual i multidisciplinar en les quals les actrius, actors i el públic assistent comparteixen l’escenari. El públic assegut a l’escenari participa com a subjecte actiu amb els i les intèrprets, generant així una complicitat, un diàleg estret i una vivència molt particular amb els professionals de l’escena.

“Soc la millor opció per a aquesta ocupació, però vosaltres sols veieu una dona trans”

El cicle d’enguany es distribueix en diverses funcions. La primera cita és este divendres, dia 20 de gener, amb l’obra "La Crítica", de la companyia valenciana Alarcon&Cornelles. L’obra, protagonitzada per l’actriu trans Candela Saus, conta a manera de 'thriller' la trobada d'una dona trans en una entrevista laboral, però que en realitat serveix per a parlar de la corrupció i el sotmetiment, i de com el sistema silencia tot allò que li resulta molest, posant en evidència la discriminació masclista que pateixen les persones transsexuals.

En la segona funció, el dia 27 de gener, hi haurà tres propostes teatrals estrenades en Via Escènica-Russafa Festival de Tardor 22, de 30 minuts de duració cadascuna. Comença la funció a les 19 hores amb "La vida es oler, aunque huela a mierta", dirigida i creada per Gabriel Benavent, companyia resident a Almussafes gràcies al programa Via Escènica i a l'ajuntament d’aquest municipi. El segon espectacle és "A-Fràgil", de la companyia Platón Roto de València. Conclou la trilogia amb l’obra "Bragas a 2 euros", espectacle produït per Entre4Paredes Producciones, companyia resident a Aldaia gràcies al programa Via Escènica i a l'Ajuntament d’Aldaia.

Històries minúscules en un segle d’abismes

Per al mes de febrer ens esperen dos espectacles colpidors. El dia 3 de febrer es presenta l’obra "Històries amb minúscules", per a públic jove i adult, de la companyia Kala Teatre (València). Una obra teatral que malgrat el títol és una història amb majúscules, feta d’històries amb minúscules. I «Intimíssim» finalitza el 10 de febrer amb "Un segle d’abismes", de Bramant Teatre (València) i Russafa Escènica. Una nova experiència integrada per sis monòlegs de 8’ cadascun, de manera itinerant pel TAMA, on cada grup d’un màxim de 15 persones visita rotativament cada escena. Un viatge a través de diferents realitats, diferents moments entre 1921 a 2021.