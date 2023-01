El Saló de Plens de l'Ajuntament de Torrent va acollir el lliurament dels ‘Premis Literaris Ciutat de Torrent’, el certamen anual impulsat per l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià en col·laboració amb Caixa Rural Torrent i l'editorial Tabarca, amb la finalitat de fomentar la literatura en la nostra llengua i promoure el desenvolupament del talent local.

Durant l'acte, la regidora d'Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, va felicitar els guardonats per “la qualitat de les seues obres, que et submergeixen en la lectura i et meravellen de principi a final”, a més de mostrar-los el seu agraïment per “contribuir a engrandir les arts literàries en valencià i fer dels ‘Premis Literaris Ciutat de Torrent’ un dels certàmens amb major nom i prestigi de la Comunitat Valenciana”.

D'aquesta manera, el guanyador del XIII Premi de Poesia, Carles Mulet, va rebre un xec de 3.000 euros per la seua obra "De la lenta espera de los caragols", mentre que Vicent Sanhermelando va obtindre un per valor de 12.000 euros en proclamar-se vencedor del XX Premi de Narrativa Juvenil amb la seua obra "M’heenamorat d’un ocupat". Per part seua, Iván Carbonell va ser premiat amb 1.800 euros per haver aconseguit la final en la categoria de Narrativa Juvenil amb "Onades de platamar". A més de la dotació econòmica, els guardonats veuran les seues obres publicades pròximament per l'editorial Tabarca.