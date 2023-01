La Fira de Sant Sebastiá ha abierto las puertas de su 22 edición. Una cita muy esperada tras dos años de ausencia motivada por la pandemia y que en su regreso ha contado como padrino al President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El dirigente autonómico fue recibido por el alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, y firmó en el libro de honor de la ciudad antes de cortar la tradicional cinta y dar por inaugurada una Fira que hasta el próximo domingo expondrá la mejor oferta comercial con sus 95 estands, y también cultural y gastronómica, con un intenso programa de actividades.

Una feria que también era muy esperada por el comercio local, que está viendo en la expansión que ha sufrido esta cita en sus 22 años de vida una gran oportunidad para dar a conocer el producto local no solo a los vecinos de Silla, sino sobre todo a los de los pueblos de alrededor, cuyos visitantes van en aumento edición tras edición.

Así lo asegura la presidenta de Aesi, en su rama comercial, Mar Navarro: “La Fira de Sant Sebastiá no solo es un escaparate para los comercios de Silla, sino que también es una oportunidad para diferenciar nuestro producto. Para que la gente de alrededor vea que no hace falta irse a Valencia a comprar algo que aquí tenemos incluso de mayor calidad, y para que la cercanía y la proximidad que ofrecemos nos diferencie y nos dé un plus frente a la compra on line. Yo siempre digo que Silla se convierte estos días en un gran centro comercial” , señala.

Aesi tendrá una caseta expositora junto a otros 14 comercios, más de la mitad asociados, que se exponen. “Nos hubiera gustado tener una mayor participación pero no está siendo fácil. El comercio local aún está dolido de las consecuencias de la pandemia y de la subida de materias primas que estamos viviendo, y salir con una caseta supone un sobreesfuerzo para muchos. Desde nuestra asociación hemos intentado motivar su participación ofreciendo una ayuda de 50 euros para abonarlas casetas, además de ofrecer talleres de cómo montar el estand”, señala. A su vez, Aesi recuerda que han trabajado “codo con codo con el consistorio para poder conseguir que la Fira regrese por todo lo alto”, señala Mar.

Amplia oferta comercial

La oferta comercial que se muestra en Silla este fin de semana es muy amplia. Desde estands de ropa, hasta ópticas, clínicas dentales, agencias de viajes, floristerías o servicios de fotografía. No hay que olvidar tampoco la parte de ocio, donde los asistentes ya pudieron disfrutar de una zona de tapas amenizada con un DJ. Así, el sábado por la tarde Ramonets reunirá a las familias en torno a su música y el domingo será el momento de la devoción a Sant Sebastiá con un pasacalles de las Camareras y una misa en la Iglesia Mare de Dèu dels Àngels en honro al santo.