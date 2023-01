El debate estuvo moderado por el profesor y periodista Aitor Sánchez. Y en la mesa sentaron la primera (y única) regidora de Fallas de la ciudad, Mari Creu Nieto (a finales de los años 90); la primera presidenta de la Junta Local Fallera, Ana Royo, que también tuvo ese cargo en la comisión Avenida en dos etapas; Lorena Andreu, que fue presidenta de la falla la Plaza; Andrea Linares, que también ejerció ese cargo más recientemente en Lope de Rueda, y Concha Montoro, que preside en la actualidad la comisión anfitriona.

Aunque todas reconocieron que pasar por el cargo había sido una gran experiencia, de la que recuerdan más cosas positivas que negativas, y remarcaron el apoyo que tuvieron de sus equipos, también narraron algunas situaciones a las cuales se enfrentaron por el hecho de ser mujeres.

El testigo más gráfico en ese sentido lo aportó Lorena Andreu. Después de ser fallera mayor de la ciudad, se incorporó a la directiva de su falla aunque inicialmente tuvo que pasar por cargos menores, que eran los que las mujeres tenían en aquella época. Y años después, se presentó para ser presidenta, una decisión que tenía tomada años antes, pero que había aplazado por la crianza de sus hijas. “Tú haz el trabajo, que lo harás muy bien, pero que el presidente sea tu hombre”, le dijo un histórico fallero ante su pretensión.

Andreu también recordó cómo fueron las primeras asambleas de presidencias, cuando el resto de representantes eran hombres y como las diferencias de género se hicieron muy visibles en el congreso fallero. Sin embargo también dijo que, con todas las dificultades, una fallera puede ser presidenta hoy de una comisión, una oportunidad que no siempre tiene en el mundo laboral donde “las mujeres, a veces son rechazadas para un lugar de responsabilidad para ser mujeres” y en los niveles de dirección las cifras distan mucho de ser paritarias.

Por otro lado, Ana Royo tuvo que romper algunas barreras de muy joven, cuando se incorporó a la secretaría de la Junta Local Fallera, un cargo siempre hasta ese momento en manos de hombres. “La gente no estaba acostumbrada en ese momento. La mujer no tenía muchos cargos de responsabilidad en las Fallas y viví situaciones incómodas, ciertos comentarios y también poca ayuda en el inicio”, explicó.

Y cuando decidió presentarse a presidenta de su comisión, Avinguda, la primera pregunta que algunas personas le hicieron era si acompañaría a la fallera mayor. Ana Royo decidió que designaría a un vicepresidente para la representación y que ella se encargaría de la gestión, para no ser acusada de robarle protagonismo a la fallera mayor. Y lo mismo hizo también Lorena Andreu.

Sin embargo, Andrea Linares, de Lope de Rueda, que fue presidenta más recientemente y pertenece a una generación más joven, consideró que ella tenía que acompañar a la fallera mayor en los actos públicos como hacen los hombres, guardando una segunda posición, por lo cual tuvo que escuchar todo tipo de comentarios.

De hecho, en su caso, por ser mujer, la primera presidenta de la comisión y tener 22 años, a pesar de una larga trayectoria familiar fallera, comprobó cómo a alguna gente le costaba asumir que ocupara el cargo y recuerda el primer año como un ejercicio con muchas dificultades. “Algún día Torrent tendrá 29 mujeres presidentas”, deseó.

En la misma línea, Mari Creu Nieto fue la primera regidora de Fallas de la ciudad por designación del alcalde del PSPV, Jesús Ros, y decidió acompañar a la fallera mayor. Lo que se encontró es que las comisiones o la JLF, cuando subía a un escenario, le hacían entrega de un ramo de flores. En un momento dado, lo rechazó y acabó con esa práctica, que no se había aplicado a sus predecesores hombres. La exconcejala reconoció que su nombramiento no solo había costado de aceptar a los dirigentes de algunas comisiones sino a algunos de sus mismos compañeros de corporación.

En forma en broma, Concha Montoro, de Benemérita Guardia Civil, tuvo que escuchar muchas veces hace muchos años, cuando sugería que algún día quería ser presidenta, frases como: “Si tú te presentas, no me voy de la falla”. Pero cuando el año pasado se decidió y lo comentó en la comisión, obtuvo, en general, el reconocimiento por la propia evolución de la sociedad.

Las trabas las ha encontrado más allá de su comisión, tal como explicó, puesto que es en las asambleas de presidencias, donde la presencia del hombre es mayoritaria, ya que considera que no se valora igual la opinión de una mujer. “Tenemos que decir las cosas muchas veces para que nos hagan caso”, expresó. También opina que no se votó a una Presidenta del Año (cargo honorífico que tiene la ciudad), en parte para ser mujer.

El debate se abrió al público y el dirigente de la comisión Cronista, Ferran Martínez, recordó cómo en la revisión del reglamento fallero, a instancias de un funcionario para adaptar el texto a la ley, “fue un auténtico escándalo para muchos” cuando se quiso poner en la definición de fallera mayor que tenía que ser una ‘persona’, sustituyendo la palabra ‘mujer’.

La secretaria de la Junta Local Fallera, Esther Izquierdo, reconoció la evolución positiva pero insuficiente. “Las nuevas generaciones no quieren complicaciones, lo que se ha agraviado con la pandemia, y las directivas necesitan sabía nueva para que el avance sea más rápido”, dijo.

Por otro lado, la fallera Cristina Barreda puso el ejemplo de su novio, que “quiere ser fallero mayor de su comisión porque quiere ser la imagen de la falla por un año y no tener la presidencia”, pero no es posible.

Solo 17 mujeres presidentas en 100 años





El periodista Aitor Sánchez hizo en la intervención una radiografía en cifras del papel de la mujer a lo largo del tiempo y destacó que en 100 años de Fallas solo ha habido 17 mujeres presidentas. La cifra más grande se da en el presente ejercicio donde las máximas mandatarias son ocho en las comisiones Benemérita Guardia Civil, Ángel del Alcàsser, Avenida, Pueblo Nuevo, Xenillet-Bandera valenciana, Santa Llúcia, Padre Méndez y San Amador-Espartero.





Sánchez destacó que la falla Sedaví se fundó por iniciativa de un grupo de mujeres en 1968, pero después tuvieron que ser sus maridos los que firmaron los documentos y asumieron los cargos porque elles no podían. También señaló que los das, en los años 70, no podían estar en los juntas directivas o bien no tenían voto.





En la comisión la Plaça, la primera mujer presidenta ejerció en 2006, pero como después fue nombrada fallera mayor, no ejerció el cargo de manera oficial en documentos y en el 'llibret' de la ciudad, el Granerer, hasta 2007. En el terreno creativo, la Plaza apostó por la primera artista fallera mujer en los años 80 para el monumento grande.





La primera mujer que se incorporó a la Junta Local Fallera fue en 1981 y, en esa época, tenían cargos menores. Y la primera presidencia del organismo, no llegó hasta 2017, cuando Ana Royo fue nombrada para el cargo por el regidor de Fallas, Alfred Costa.