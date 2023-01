La repressió franquista durant la Postguerra, es troba plena de casos de persones innocents que per la seua ideologia van sofrir tota classe de violència. D’entre aquestes víctimes cal recordar especialment la que van patir les dones, a més de per la seua militància, pensament o vinculació amb els represaliats, pel fet de ser del sexe femení. Açò es va transformar en violència sexual exercida per part dels homes afins a l’aparell franquista, convertint-se així elles en dobles víctimes.

En primer terme, tenim el cas d’Amparo García Cervera (Torrent, 1915-1975), que segons recorda una de les seues filles, en acabar la Guerra Civil el seu marit es trobava reclòs a un camp de concentració del govern franquista, ja que havia servit a les files de l’exèrcit republicà. Ell li va traslladar el fet que, cada nit, executaven a deu persones del seu barracó, fet pel qual era urgent que aconseguira un aval polític i de bona conducta al seu poble, Torrent, el qual habitualment era necessari que anara signat per l’alcalde, entre altres.

En conseqüència la seua esposa va acudir a l’ajuntament a demanar el document i algun responsable municipal, li va proposar deshonestament que si se sotmetia a abusos sexuals per part d’ell, l’aconseguiria. Davant d’aquesta lamentable proposta, finalment va acudir a sol·licitar l’aval son pare, Ramon Garcia, que “era una persona respectada a Torrent” i que, probablement també, per la seua condició masculina va aconseguir el document i el marit d’Amparo va poder ser alliberat.

En segon lloc, trobem la història de Francisca Sanchis Ferrer (València, 1896-1982), una mestra represaliada per la dictadura franquista, que va ser una de les fundadores de la FETE-UGT valenciana. La seua biografia va ser arreplegada per la professora de la Universitat de València, Carmen Agulló Díaz (2008), al llibre "Mestres valencianes republicanes". Aquesta va poder ser documentada, en part, gràcies al testimoni de la seua filla Palmira Calvo, que encara recorda com els falangistes abusaren sexualment d’algunes internes de la improvisada presó que es va establir, en acabar la contesa, al domicili de Maruja Domingo al carrer Major de Llíria, quan sa mare i Palmira, amb quatre anys, van estar retingudes allí.

Com recorda ella a l’obra: "Cuando por las noches venía el alcalde de comprobación o los chulitos falangistas a "divertirse" con las presas más jóvenes, mi mamá me tapaba cabeza y todo y me decía, "calladita, que no sepan que estás aquí". Ella, con 44 años era ya una mujer madura para aquel tiempo, no corría peligro, pero con las jovencitas ya se sabía lo que pasaba, a soportar lo que viniera y además con buena cara. Sobretodo Natalia y Obdulia, jóvenes, monísimas, inteligentes".

Esperem que aquests dos testimonis òbriguen les portes a altres nous, que contribuïsquen a donar llum a un tema que és important posar en relleu, com és la violència sexual que es va exercir contra les dones durant la repressió franquista, ja que considerem que és una qüestió que no ha estat investigada suficientment.