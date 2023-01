Paiporta inverteix 85.000 euros en la rehabilitació del Centre de Formació Ocupacional

La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç de Paiporta ha invertit 85.397,98 euros en la rehabilitació total del sostre del Centre de Formació Ocupacional, seu de la pròpia Àrea. El pas del temps havia provocat filtracions d’aigua en un edifici històric de Paiporta, l’antic escorxador municipal, del qual s’han rehabilitat la part interior i exterior del sostre, i s’ha adaptat a les necessitats d'estanquitat i aïllament actuals.

Aquesta actuació permetrà, a més, un notable estalvi energètic al centre ja que, a més de substituir teules trencades i segellar les filtracions, s’ha instal·lat una nova coberta completa que garanteix un aïllament molt més efectiu respecte de l’exterior.

Les millores al Centre de Formació Ocupacional, on també es porten a terme tallers de formació per a persones que busquen millorar la seua ocupabilitat, han inclòs el canvi de mobiliari, que s’havia vist afectat per les filtracions. Amb aquest nou equipament, el centre s’adapta a la Llei de Protecció de Dades.

Per a la regidora d’Economia, Olga Sandrós, «ha sigut una inversió important amb l’objectiu de rehabilitar el patrimoni públic i, al mateix temps, oferir un millor servei a la ciutadania en una àrea que considerem fonamental com és aquesta, que serveix per a millorar les possibilitats de la ciutadania de trobar un treball».

Sandrós ha conclòs que el personal tècnic i ella mateixa, com a responsable, continua «treballant per a posar a l’abast de totes i tots una oferta formativa i uns recursos en orientació laboral adaptats a les necessitats de la ciutadania, en les millors condicions possibles, i amb l’objectiu de continuar baixant la taxa d’atur, que està en el percentatge més baix dels últims 15 anys».