L'IES Campoamor seguirà venent els seus productes al mercat d'Alaquàs

L’empresa Cooperativa Persones de Confiança de l’Institut Clara Campoamor continua per tretzé any consecutiu amb el seu projecte educatiu creat per tal de fomentar la iniciativa empresarial entre les persones joves.

L'Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i l’alumnat del Programa de Reforç per a 4t ESO (PR4) de l'Institut Clara Campoamor d’Alaquàs, acompanyat per la tutora Pepa López, van signar ahir dijous 19 de gener la renovació d’aquest contracte que permetrà vendre els seus productes al Mercat Municipal de Alaquàs. En l’acte han estat presents també la Regidora d’Educació, Marian Espert la Regidora de Comerç, Sandra Conde.

Per a la promoció d'aquesta empresa cooperativa que es dedicarà a la compra venda de productes manufacturats, l’alumnat ocuparà de nou un espai cedit per l’Ajuntament al Mercat Municipal d’Alaquàs. Segons van acordar, la parada estarà operativa per a la venda a partir de febrer.

La cooperativa Persones de Confiança va nàixer fa tretze anys com una experiència pionera emmarcada dins del projecte educatiu “Empresa i iniciatives emprenedores” realitzat per l'alumnat de 4t ESO del Programa de Reforç de 4t de l'ESO (PR4) de l'institut Clara Campoamor d'Alaquàs posat en marxa per a fomentar la iniciativa empresarial entre els joves.

Es tracta d'un projecte escolar que té com a objectiu principal crear una nova filosofia d'actuació, amb l’alumnat i aprendre a ser competents sent útils als altres. Per la qual cosa, utilitza la metodologia ApS, que és una proposta educativa que combina processos d'Aprenentatge i de Servei a la Comunitat en un sol projecte molt articulat, en el qual els i les participants s'impliquen en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Les actuacions de la cooperativa es plasmen en diferents accions, sense ànim de lucre, com són, d’una banda, la venda de productes realitzats pels mateixos alumnes, la compravenda de productes manufacturats així com a la venda de productes conreats en l'hort escolar de l'institut, beneficis dels quals van destinats a un projecte solidari; i d’altra, realitzar un servei a la comunitat.

Aquesta iniciativa ha sigut reconeguda de manera molt positiva ja que l'alumnat treballa de forma activa i dinàmica sobre necessitats reals de l'entorn aportant solucions pròpies basades en el treball col·laboratiu i cooperatiu en accions útils per a la comunitat.

Finalment, el programa PR4 realitza de manera anual altres iniciatives com ara una visita al Campus de Tarongers (Universitat de València) a l'Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March per a impartir una xerrrada a futurs professors i professores per tal d’explicar tot l'esforç que realitzen diàriament en els diferents projectes en els quals estan involucrats com alumnat del Programa.