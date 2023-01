El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido en una visita a Xirivella a trabajar por "mejorar sus comunicaciones, con la C-3 (como ya reivindicó Compromís per Xirivella esta semana), con un metro de verdad y no con un metro fantasma, y con la vertebración del municipio en el sistema de comunicaciones. Es el momento de que alguien defienda la realidad de Xirivella sin espíritus ni fantasmas, pero si con compromisos serios y fiables", ha dicho el candidato a ser president de la Generalitat.

Así se ha manifestado Carlos Mazón tras visitar Xirivella, junto a la candidata del PP a la alcaldía del municipio, Paqui Bartual, en el que han visitado la estación de tren para volver a reivindicar la "falta de inversiones por parte del Consell y del Gobierno de Sánchez ante la creciente preocupación por la desaparición en breve de la estación".

Mazón ha opinado que "Puig y Sánchez ya no piensan en los ciudadanos. Sus prioridades no están en buscar soluciones, están más centrados en salvarse ellos mismos que en poner en marcha las inversiones necesarias y efectivas para revitalizar infraestructuras estratégicas como es la línea C-3 que afecta a varios municipios".

Mazón: "El espíritu de Xirivella que nos vendieron en su día hoy es un fantasma por las promesas incumplidas"

"El espíritu de Xirivella que nos vendieron en su día hoy es un fantasma por las promesas incumplidas. No llega el metro, no hay un proyecto, no hay ejecución, no hay conectividad. Y una estación a punto de ser desmantelada", ha dicho Mazón. En este sentido, el del PP ha explicado que "tras el cierre de una estación en el municipio, no hemos escuchado a Puig reclamarle a Sánchez que este municipio del área metropolitana precisa de infraestructuras de movilidad adecuadas".

"Es un ninguneo"

El presidente del PPCV ha asegurado que "casi 30.000 personas de Xirivella reciben el ninguneo y la falta de reivindicación de un alcalde que no lucha por las necesidades de su municipio y de un PSPV que no reivindica ante Sánchez inversiones productivas para la localidad".

"Este Consell ha perdido las ganas de pelear y reivindicar por la Comunitat Valenciana. Lo hemos visto con la financiación, con el agua, con la pérdida de la implantación de sedes de organismos nacionales en nuestro territorio y lo vemos desde hace años con la falta de inversiones tanto por parte del Gobierno de Sánchez como del Consell de Puig", ha asegurado.