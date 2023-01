El projecte d’estalvi energètic 50-50 del CEIP Ausiàs March de Paiporta continua endavant. Pel moment, ja s’ha format l’equip energètic, amb representació de tots els col·lectius de la comunitat educativa, i al qual s’han sumat una persona de l’AMPA i el conserge. Aquest equip ja ha pres les primeres decisions per a estalviar, materialitzades durant les vacances de Nadal, i estudia noves mesures enfocades a la difusió del projecte i la conscienciació de l’alumnat.

Aquesta iniciativa de la Diputació de València, a través del Pla Reacciona, i la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta, té l’objectiu de fomentar l’estalvi energètic dels centres educatius amb un treball conjunt i participatiu de tota la comunitat educativa.

El CEIP Ausiàs March és el segon de Paiporta que porta a terme el Projecte 50-50, que ja es va posar en pràctica al CEIP L'Horta amb grans resultats: Les emissions de gasos d’efecte hivernacle es varen reduir 1.350 quilos en un curs escolar, amb un estalvi econòmic de 1.163 euros. La mecànica dels projectes 50-50 dicta que aquest estalvi serà aportat per l’ajuntament al centre en dos meitats: el 50 % per a inversions en mesures de millora de la sostenibilitat, i l’altre 50 % en forma de regal que trie el propi centre.

Diagnòstic de la situació

Abans d’això, s’ha de realitzar tot el procés i, en aquest moment, el CEIP Ausiàs March i el seu equip energètic està centrat en fer un diagnòstic de la situació actual i en implementar mesures que ajuden a reduir la factura energètica de la seua activitat diària.

De fet, l’equip ja ha portat a terme les primeres accions durant les vacances de Nadal, com són deixar apagats tots els aparells elèctrics, revisar les llums de les aules i els corredors i les aixetes dels lavabos. A més, han fet un inventari de punts de llum de cadascuna de les dependències per tal de poder estudiar noves mesures d’estalvi.

Altres propostes són la confecció d’un mural energètic on recopilar la cartelleria i informació recollida durant la realització del projecte en el qual s’inclouran, també, gràfiques de consums mensuals de llum, gas i aigua, a més d’una taula amb totes les llums, radiadors, aparells electrònics, lavabos, fonts i aixetes que hi ha a l’escola, per sectors i classes.

Abans que acabe el mes de gener es tornarà a celebrar altra reunió de l’equip energètic per tal d’actualitzar l’efectivitat de les mesures, així com per a proposar-ne de noves.