El servicio de recogida puerta a puerta de residuos ha logrado que Meliana pase del 12 al 57% de recogida separativa en su primer mes de implantación. En apenas 30 días, Meliana ha conseguido alcanzar el objetivo que la Unión Europa ha marcado para 2025 y que obligará a los consistorios a implantar medidas más duras de separación de residuos si no quieren exponerse a sanciones.

El alcalde de Meliana , Josep Riera ha presentado el balance del puerta a puerta facilitado desde la Emtre "que confirma que hemos elegido el sistema de recogida de residuos más eficaz, tal y como indicaban los diferentes estudios e informes que la corporación ha estado elaborando y que se recogen en el Plan de Residuos aprobada sin ningún voto en contra por todos los partidos". Unos datos con los que el consistorio confía en convencer al 20% de los vecinos que aún no han recogido los cubos necesarios para poder usar este sistema, y es que en Meliana aún se pueden ver bolsas de basura en la calles o colgados en los tottems de usuarios. Una práctica que se ha generado dentro de un movimiento vecinal de protesta, que ha protagonizado manifestaciones en contra de este sistema y ha colgado pancartas en sus balcones en contra del puerta a puerta.

De momento, hasta que el sistema logre afianzarse, el consistorio apuesta por la información y la incentivación en lugar de la sanción, pese a que se contradiga la ordenanza. Así, se seguirán lanzando campañas informativas y de estímulo a través de las redes sociales municipales y el buzoneo, se seguirá usando a los educadores ambientales y la policía local si observa alguna mala praxis de momento solo identificara. Además se premiará a aquellos que sí estén separando adecuadamente los residuos. "Entregaremos bonos comerciales para poder utilizar en los establecimientos locales, y el siguiente paso será trasladar los incentivos a las tasas de recogida y de tratamiento de los residuos", señala Riera.

El alcalde también ha incidido en que apenas lleva dos meses de implantación y que se van poco a poco ajustando a las necesidades vecinales. "Vamos a crear una nueva zona de emergencia con contenedores, ya que la del polígono solo no es suficiente y así cubrimos las dos zonas. También consideramos que era mejor recoger dos días el orgánico en lugar de uno que era la propuesta y los comercios que generen cartón en días puntuales pueden llamar para recogerlo".

En cuanto a los datos concretos del mes de diciembre, comparando en 2021 y 2022, los 306.940 kg de resto se han reducido a 92.840 kg, puesto que por primera vez se ha separado la orgánica (no se había implantado anteriormente el contenedor marrón), que han supuesto un total de 74.580 kg. Otro dato significativo es la de los envases ligeros y el plástico, que casi se ha triplicado al pasar de 9.080 kg a 23.600 kg. No ocurre el mismo con el papel y cartón, que se mantiene estable e incluso baja, un aspecto que habrá que observar. Pasa de 12.570 kg en diciembre de 2021 a 10.520 kg el mismo mes de 2022. También es significativo el aumento del vidrio, la única fracción para la cual se mantienen los contenedores en la calle, que pasa de 13.900 kg a 22.660 kg. Esto indica que antes una parte importante del vidrio no se separaba y se depositaba directamente en el contenedor verde de resto.

Meliana es un ejemplo para toda la Comunitat Valenciana

Unos resultados, que según Joan Piquer, director general de Calidad y Educación Ambiental, todavía son mejores si tenemos en cuenta el proceso que se sigue a las plantas de tratamiento y que, en el caso de Meliana, supone enviar a los vertederos muchas menos toneladas de residuos, en concreto casi 8 veces menos. "Meliana utiliza, como toda la zona Emtre, el vertedero de rechazo de las plantas de tratamiento de la entidad metropolitana que está a Dos Aigües, el tercero más grande de España. Pero con esta transformación de la recogida separada en origen, Meliana ha pasado a ser el municipio más grande que más recicla de toda la Comunitat Valenciana. Enhorabuena y orgullo de vecinas y vecinos. Seguro que la recogida diaria o su implantación en algunas calles del municipio se puede mejora con el tiempo, como todo, pero los datos ambientales son inapelables. Meliana recupera a estas alturas el 78% de sus residuos domésticos.”

Más ayudas supramunicipales

Reciclar más también proporcionará ayudas de otras instituciones a Meliana, según ha explicado Piquer Así, en la resolución reciente de las ayudas para la implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes, se ha valorado específicamente con 20 puntos la implantación del sistema lleva a puerta. En el caso de Meliana, la ayuda recibida es de 140.713,25 € gracias, entre otras, a esos 20 puntos. Una ayuda a la cual hay que añadir los 12.523,06 € concedidos por la misma Conselleria por la contratación de los dos educadores ambientales, y los 30.000 € otorgados por la Diputación con el plan Reacciona por la implantación del puerta a puerta dentro del Pla local de gestión de residuos domésticos y asimilables de Meliana (PLGR).

También, el director general Joan Piquer ha informado que la Diputación de València está analizando hacer una línea de subvención específica para aquellos municipios que implantan estos modelos de recogida de muy alta eficiencia para reconocer el esfuerzo.

Del mismo modo, ha recalcado la posibilidad ya existente en Meliana y a la Emtre, de obtener descuentos de la tasa TAMER de residuos por las aportaciones separativas a los ecoparques, como ya pasa con más de 3 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana otras zonas.