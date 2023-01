La falla Màrtirs i adjacents de Foios celebra els seus 40 anys de comissió. És per això que el col·lectiu ha omplit la localitat d’activitats culturals i lúdiques festives per a tot el veïnat. Activitats prèvies al tancament del seu exercici faller de març. La comissió va celebrar una xerrada al voltant dels 40 anys fent falla, a més d’una gran exposició que va combinar indumentària valenciana, història de la falla, llibrets antics, bandes falleres, joies, coses curioses relacionades amb la festa, ninots, fotos antigues i esbossos de monuments dels anys 1980.

L’exposició ha tingut una gran repercussió entre la població, així com va tindre una alta assistència la desfilada d’indumentària fallera. En ella, varen participar tots els fallers i falleres de la comissió i allà es va poder veure la forma correcta de posar de la mantellina, de la mà de la perruquera i fallera Mari Júlia que, a més a més va pentinar abans 14 monyos en tres hores. La desfilada va comptar també amb la mostra de roba interior antiga i vestits de l’època d’entre els segles XVIII i XIX. En la desfilada van haver-hi balls del Grup de Danses de Foios.

També es varen oferir teatre en la casa de la cultura i playbacks així com tallers de creació de ninots de falla per als més menuts. Tot un cap de setmana replet d’actes com a prèvia al que serà l’antesala de la seua setmana fallera del mes de març. Uns actes on han volgut fer partícips a tota la població que ha demostrat que té ganes de falles 2023 perquè la participació va ser del cent per cent.

Va nàixer al 'barri'

Màrtirs va ser la primera ara fa 40 anys. Les primeres reunions, el primer comboi i les primeres ganes que la localitat de Foios tinguera una comissió fallera. I així fins ara. La zona on va nàixer: la del barri. La junta directiva començà en 1983 amb la presidència de Jaume Serra. «Ha estat un cap de setmana magnífic on tothom ha gaudit de totes les activitats i esperem passar unes bones festes falleres», afirmen.