Esquerra Unida, Podemos y Anticapitalistas se presentan juntos a las elecciones en Quart

Esquerra Unida, Podemos y Anticapitalistas han llegado a un principio de acuerdo para presentarse a las elecciones municipales en Quart de Poblet de forma conjunta con el nombre de “Quart entre totes”.

"Este proyecto nace del aprendizaje y la comprensión de que no solo es necesaria la unión de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, si no que además es necesario que la ciudadanía tome parte, participe y se una a un proyecto político puramente local y municipalista, tengan o no tengan carnet de algún partido", explican.

Para esta nueva formación, en los tiempos de las fake news, la pérdida de derechos y la antipolítica "creemos totalmente necesario que la ciudadanía compruebe que “hacer política” no es lo que se ve en las tertulias televisivas de las mañanas. Que hacer política es algo muy distinto y mucho más bonito. Hacer política es pelear junto a la gente del barrio San José para que sus hijas e hijos tengan un transporte público para poder ir al colegio, es conseguir más inversión y servicios para el barrio de la cebollera, es luchar junto a las plataformas ciudadanas por una mejor sanidad pública en nuestro municipio, etc".

Y citan a Antonio Machado: “Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”. Eso es lo que pretendemos desde Quart entre totes, un espacio que la gente del municipio sienta como suyo, de la gente del pueblo y para la gente del pueblo".

Quart entre totes es un proyecto político que nace "desde la humildad, sin egos, sin cuotas porcentuales de los partidos para una lista electoral".

De este consenso salió el candidato elegido , Mario Aráez (Valencia, 1998, graduado en ciencias políticas) de Anticapitalistas, que se manifestaba así sobre el proyecto: “En este proyecto hemos decidido unirnos sin lucha de egos para construir un proyecto por y para la clase trabajadora. Es necesario un espacio municipalista como Quart Entre Totes que no se subordine a nadie y que sea participativo y democrático. Nuestro objetivo es poder mejorar nuestro pueblo entre todos y todas. Hago un llamamiento a las y los vecinos de Quart para que se sumen y construyamos este proyecto juntos".

Por otro lado, Daniel Jaén, portavoz de Podemos en el ayuntamiento de Quart de Poblet comenta que durante estos 8 años "hemos adquirido los conocimientos de funcionamiento del ayuntamiento, queremos trasladar esa experiencia a la ciudadanía. Quart entre totes desempeñará un papel fundamental, ejemplifica el consenso entre partidos de izquierdas con un proyecto que tiene como objetivo resolver los problemas del municipio mediante la participación y escucha activa de la ciudadanía a la que pedimos que se una al proyecto.”

Para concluir, Felipe De la Fuente, coordinador local de Esquerra Unida manifiesta que Quart entre totes "es realmente un proyecto de confluencia construido desde abajo, desde la humildad y que de verdad pretende escuchar, pero sin ser un proyecto personalista. Necesitamos que la ciudadanía participe de este proyecto porque la democracia no es solo poner una papeleta cada cuatro años, la democracia se hace continuamente. Necesitamos a la ciudadanía y creo que ciudadanía necesita volver a creer en la política con mayúsculas, por ello les hacemos un llamamiento a participar.”

Quart entre totes se presentará oficialmente el día 11 de febrero a las 12:00 de la mañana en el salón de actos del ayuntamiento, donde se hablará del proyecto, pero sobre todo se escuchará y se invitará a participar a quien quiera ayudar a que la clase trabajadora de este municipio tenga un espacio donde participar y un espacio donde creer que hacer un Quart entre Totes es posible.