Carlo Ginzburg, en «Il formagio e i vermi» (1976), reconstrueix la repressió de la Santa Inquisició a través del procés individual contra un moliner italià del segle XVI. L’interessant és l’augment de la lupa d’observació, perquè descriu els fets amb més profunditat i detall. Tanmateix, la microhistòria aixopluga perills, com els relats anecdòtics, escrits per «savis locals», que solament inquieten als qui volen satisfer la curiositat. Com a antídot, l’historiador ha d’interconnectar l’objecte d’estudi a escala local, provincial i estatal. Així, es proposa una mirada a la violència política de la Guerra Civil i la Postguerra, a partir d’un veí de Rafelbunyol represaliat pels anarquistes, comunistes i feixistes: Rafael Natividad Zurriaga.

El cop d’estat del 18 de juliol de 1936 prové de la intolerància de les forces reaccionàries davant la victòria del Front Popular. La CNT i la UGT respongueren amb una vaga indefinida, fins que el 2 d’agost es constatà el fracàs dels militars. Ara bé, la República esdevingué un Estat fallit amb múltiples micropoders. Els militars estaven fugits o empresonats, els funcionaris dubtaven a qui obeir i els jutges no intervenien per por a les represàlies. Sense ordre ni autoritat, el col·lapse de la seguretat va derivar en un buit de poder, aprofitat per grups d’incontrolats que obriren la porta a les venjances i odis de classe.

A Rafelbunyol s’organitzà un Comitè del Front Popular, on Rafael, afiliat a la CNT pels tramviaires i d’Izquierda Republicana, era el secretari. Fins aleshores, el municipi estigué dominat per cacics i catòlics, que falsejaren resultats electorals i exhibiren la bandera monàrquica al balcó de l’ajuntament. Per tant, pocs veïns s’avenien a defensar la República, i menys amb les armes. És per això que el president del comitè, Clavellino, va facilitar l’entrada d’una patrulla armada de fora de la localitat, argumentant la necessitat de defensar-se dels sublevats. José Soler Rico, dirigent de la milícia anarquista, es convertí en president del comitè. A partir d’ací començaren les hostilitats contra les elits locals, primer amb la confiscació de béns i propietats, i després amb la detenció de desenes de conservadors, acusats per Soler d’emmagatzemar armes. Rafael i altres veïns tractaren d’apaivagar la tensió, però també foren detinguts pels milicians, a tall d’evitar que intercediren en favor dels dretans. Entre el 27 i el 29 de setembre, amb part del comitè captiu, afusellaren 39 dretans i catòlics a Gilet, Massamagrell i Sagunt. Sense judici, aquesta fou una violència descontrolada, on els grups autònoms actuaren com a «senyors de la guerra».

En 1937, s’aturaren les matances de dretans, però ni amb el president Largo Caballero i els quatre ministres anarquistes, ni amb el decret de militarització de les milícies, es va controlar l’ordre públic en la rereguarda. Més aviat, brollaven altres conflictes, ara interns. Com a preludi dels «Fets de Maig» de Barcelona, el 8 de març s’enfrontaren a trets anarquistes i comunistes pel control de Vinalesa, poble natal de Rafael. Les pugnes fratricides acabaren amb el cessament de Largo Caballero i la victòria dels sectors comunistes del govern que, sota assessorament soviètic, iniciaren la repressió contra els anarquistes i trotskistes. El 20 de juny, Rafael fou acusat de «sedició» i «rebel·lió» i empresonat a la Model de València, juntament amb centenars d’anarquistes. D’allà va eixir el març de 1938, sense judici ni sentència, perquè l’empresonament es devia a una maniobra política per centralitzar el poder. I en arribar a Rafelbunyol, ja sense la patrulla de Soler, va retornar a l’activitat en el comitè.

Acabada la guerra, el 4 d’abril de 1939 un grup de falangistes va arrestar novament a Rafael. El reclogueren al calabós del carrer Magdalena, amb vint homes més del comitè, on les autoritats franquistes els maltractaven perquè s’inculparen de les matances del 1936. El 21 d’abril decideixen traslladar-lo a l’església de Santa Anna de Sagunt, que funcionava com a presó provisional, i ací estigué fins que consell de guerra el va condemnar a mort. La sentència dels tribunals militars es basava en les denúncies de les bases socials de la dictadura, i de Rafael, l’alcalde franquista va afirmar «que era uno de los más peligrosos asesinos». En tornar de Sagunt, Rafael decidí relatar els fets a les seues filles —Remediets i Lolín— en cartes que passava d’amagatotis quan el visitaven a la presó. Finalment, escrigué la darrera carta el 18 de gener de 1940 per anunciar el seu assassinat, el mateix dia que afusellaren altres onze veïns que defensaren la democràcia en 1936, cap d’ells de la milícia armada.

En síntesi, la violència descontrolada de 1936, sense planificació estatal, esdevingué pel col·lapse de la seguretat arran del cop d’estat i per la debilitat de les forces republicanes locals. La violència interna de 1937, girava al voltant de la voluntat de jerarquitzar el poder en les files republicanes. I la violència de 1939 fou dissenyada per l’Estat franquista i executada en temps de pau, amb mecanismes jurídics i legals, que gràcies a la col·laboració de les bases va facilitar l’extermini dels oponents polítics.