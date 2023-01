La ola de frío que azota la Comunitat Valenciana está afectando de forma especial a las personas que viven en la calle. Este es el caso de una pareja, que en los últimos días ha pernoctado en el trinquete de Xirivella, después de pasar seis meses durmiendo en la vía pública. Una organización social se ha movilizado para proporcionarles comida caliente y mantas, además de reclamar al consistorio que les pague una pensión mientras se tramita un albergue para ellos.

La historia de Mari Paz y Manuel en la Comunitat Valenciana se remonta a hace unos tres años, cuando llegaron a la comarca de l'Horta por diferentes motivos, familiares y laborales. Según la historia que ellos han narrado a Levante-EMV, en todo este tiempo han estado en la cuerda floja, al no tener unos ingresos estables, por lo que han ido dando tumbos y han vivido parte del tiempo en una tienda de campaña.

Mari Paz estuvo un tiempo en 2021 trabajando en una lavandería y entonces pudo alquilar una habitación en Alaquàs, donde está empadronada. En el caso de Manuel, ambos indican que tiene una enfermedad crónica y recibe una prestación de 400 euros mensuales. Compartió piso en Aldaia, donde estuvo empadronado, hasta que se produjeron problemas (una detención de una de las personas que residía) en el piso y la propiedad los dio de baja.

En febrero de 2022 a Mari Paz ya no le renovaron el contrato en la lavandería, por lo que se le acabaron los ingresos. "Con el finiquito compramos una tienda de campaña y hemos estado viviendo en el campo", explica. Entonces los Servicios Sociales de ese municipio le tramitaron la Renta Valenciana de Inclusión y se está a la espera de la respuesta.

Respecto al alojamiento, primero se ubicaron en una zona agrícola de Alaquàs pero "con las lluvias y el frío", fueron "pasando de pueblo en pueblo" hasta que fueron a parar a la antigua estación de Xirivella con su perrito. "Allí teníamos un hornillo donde podíamos cocinar algunas cosas hasta que nos robaron todas nuestras pertenencias", indican.

Fue en ese momento cuando comenzaron a recibir ayuda de una organización social, en lo que se refiere a comidas calientes, a la que pertenece la concejala no adscrita Puri Botella, que también se ha movilizado estos días en apoyo a la pareja. La edila reclama que el ayuntamiento pague una pensión a ambos mientras se tramitan otros recursos, que les permita dormir y descansar en condiciones mientras dura la ola de frío porque "no las tienen en el suelo de un polideportivo". Para ello, la pareja tendría que renunciar a estas con su perrito, una decisión que ya habían tomado al encontrar a una persona que estaba dispuesta a hacerse cargo del animal un tiempo.

Esta opción, de la que suelen hacer uso los servicios sociales municipales de los consistorios, de forma habitual, para situaciones de emergencia, no es posible en Xirivella, según fuentes de alcaldía, porque Intervención y Secretaría "se han negado" a que se haga ese gasto "alegando que no le corresponde al ayuntamiento". De ahí que se les haya albergado en el trinquete durante dos noches.

Albergues por separado

Finalmente este martes, profesionales de los Servicios Sociales del consistorio han citado a la pareja para ofrecerles una solución, que pasaba por proporcionarles plazas separadas de albergues en la red pública, en distintas poblaciones, a lo que se han negado. "Manuel está enfermo y no quiero dejarlo. Y además, ya es bastante duro todo esto como para separarnos", indican.

"Intervención y Secretaría no permiten que gastemos el dinero pagándoles una pensión, como hemos hecho otrqas vecez, mientras tienen una solución habitacional más estable", indican en alcaldía.

Por ello, han tenido que firmar un documento en el que indican que renuncian a este recurso público, al que ha accedido este diario. En el texto no se especificaba que la opción que se les ofrecía era la de plazas separadas sino que en la redacción se indica que renuncian a ser derivados a la red residencial. "No queríamos firmarlo porque eso no era cierto y al final hemos añadido la causa en boli. "No renunciamos al albergue pero necesitamos una plaza juntos", explica Mari Paz.

Aunque representantes de la organización social que les ayuda han criticado la tardanza del ayuntamiento en actuar y que haya tenido que ser la presión social, ejercida también a través de las redes, la que haya activado el protocolo municipal, en alcaldía consideran que "han hecho todo lo posible siguiendo los mecanismos y las competencias que tiene un ayuntamiento".

Por ello, dado que "tienen recursos económicos (los 400 euros de Manuel) y se les han ofrecido plazas en el servicio público de albergues sociales, que han rechazado", el gobierno local de Xirivella considera que la actuación municipal ha finalizado. En esta coyuntura, Mari Paz y Manuel no saben dónde dormirán esta noche, cuando se esperan temperaturas mínimas de dos grados, según Aemet.