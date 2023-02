La pareja que lleva seis meses durmiendo en la calle en Xirivella, y a la que el consistorio no ha concedido una ayuda para ir a una pensión mientras dura la ola de frío por no estar empadronada, pudo el martes finalmente alquilar una habitación con sus pocos recursos y con ayuda de las entidades sociales y las personas que llevan tiempo auxiliándolas. Con estos fondos, pernoctaron a cubierto el martes y el miércoles pero ya no tienen por ahora más dinero para seguir pagando.

Una pareja pernocta en el polideportivo de Xirivella tras pasar seis meses en la calle Mari Paz y Manuel han pasado seis meses viviendo en la antigua estación de Xirivella, hasta que les robaron todo lo que tenían, incluido el hornillo con el que se cocinaban algunas cosas, lo que les obligó a buscar refugio en un parque del municipio y es cuando entidades sociales comenzaron a llevarles comida caliente para almorzar y cenar. No están empadronados en ningún sitio actualmente aunque hace dos años lo estuvieron en Alaquàs y Aldaia, respectivamente. Ante la situación, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha explicado que existe en la Generalitat una Unidad de Ayuda ante los Desahucios en la que podrían asesorar a la pareja “pero evidentemente están en un municipio (en este caso Xirivella) y es el ayuntamiento el que tiene que dar los primeros pasos”. Así lo ha explicado la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, quien ha instado al consistorio de l’Horta Sud a empadronar a la pareja para poder ofrecerles “una atención y ayuda de emergencia”. Cabe recordar que el ayuntamiento ha negado la posibilidad de pagar la estancia en una pensión mientras dura la ola de frío (un recurso de urgencia que aplican los ayuntamientos de forma habitual) con el argumento de que no están empadronados en el municipio y los departamentos de Intervención y Secretaría se han negado. Subvención de la conselleria Además, la directora general Pura Peris ha recordado que las ayudas de emergencia que la conselleria concede a los ayuntamientos “son precisamente para situaciones de emergencia y situaciones para personas sin techo como sería ese caso”. Y, en concreto, Xirivella tiene por este concepto 34.856 euros concedidos, según Vivienda. "Son las ayudas de emergencia que la conselleria concede a los ayuntamientos que lo piden, las que están destinadas para cubrir una alternativa rápida por esas personas" Pura Peris - Directora general de Emergencia Habitacional En la conselleria indican que “las personas sin techo no suelen tener empadronamiento en un municipio en concreto”, como es el caso de Mari Paz y Manuel, pero si están durmiendo en Xirivella, “debe ser su lugar de empadronamiento”. Este requisito, no solo les permitirá acceder a los recursos de emergencia sino que podrán ser dados de alta en el registro de demandas de vivienda pública de la Generalitat, lo que les abre más posibilidades futuras. “Estamos a disposición de los servicios sociales del ayuntamiento para ver de qué manera se da solución. Pero son las ayudas de emergencia que la conselleria concede a los ayuntamientos que así lo solicitan, las que están destinadas precisamente para cubrir una alternativa rápida por esas personas que puede ser alquilar una pensión”, insisten en Vivienda. “No entiendo que el alcalde no nos informe”  La situación de la pareja también preocupa a los grupos de la oposición. De este modo, el portavoz de Compromís, Ricard Barberà, que fue alcalde en la anterior legislatura, lamenta que los grupos políticos se tengan que enterar por la prensa de la situación. “El alcalde debería haber convocado a los órganos pertinentes, la junta de portavoces, de gobierno o una comisión”, indica.

El edil elogia la tarea que están haciendo las entidades que se han “volcado” para ayudar a la pareja y considera que “como sociedad, deberíamos preguntarnos como se puede normalizar el hecho de que haya gente durmiendo en las calles”. También el concejal lamenta que “por desgracia, demasiadas veces los protocolos administrativos chocan con un mínimo de humanidad” y, aunque la pareja no esté empadronada en Xirivella, “debería haber vías para salvar esta situación mientras se encuentra una solución más estable” con recursos municipales o de otras administraciones.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular reconoce que “este tipo de situaciones son muy complejas de gestionar” y recalca que los ediles desconocen los detalles porque el alcalde no les ha informado. “Cuando nosotros gobernamos, tuvimos un caso similar con cuatro personas que estuvieron en el solar donde está ahora el Lidl y a nuestra concejala, que se desvivió de forma personal para ofrecerles soluciones, los que ahora están gobernando la tacharon de insensible y más descalificativos y hasta el punto de que pidieron su dimisión”, concluyen.