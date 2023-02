La fiscal de sala de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Milagro Martínez Pardo, ha iniciado de oficio un expediente en torno al yacimiento romado de Aldaia, Ereta dels Moros, cuya gestión está en tela de juicio desde hace más de una semana, al destaparse que se ha convertido en un vertedero.

Por este motivo, la alta institución ha remitido al Ayuntamiento de Aldaia un escrito en el que reclama toda una serie de información y documentación sobre el estado de la zona, donde entre finales del siglo XIX y principios del XX se encontró el emblemático Baco (en dos piezas) que hoy está en el Museo Arqueológico Nacional.

En el documento, la Fiscalía indica que «al haber tenido conocimiento por la prensa digital (en referencia a las noticias de Levante-EMV) del estado de abandono del yacimiento», ha decidido tomar cartas en el asunto, «a fin de verificar la realidad de los hechos y la relevancia de los mismos».

Antecedentes del caso

Por ello, la fiscal demanda la información «en relación al convenio firmado (por el ayuntamiento) con la Universidad Politécnica de València» por el cual había de crearse un equipo multidisciplinar de ambas instituciones, que desarrollara los estudios pertinentes sobre el yacimiento, incluidas prospecciones con georrádar y excavaciones.

Dado que el consistorio explicaba la semana pasada que no había podido desarrollarse porque la propiedad del suelo no dio permiso para realizar los trabajos (un requisito que posteriormente la Conselleria de Cultura aclaró que no hacía falta), la Fiscalía pide conocer las causas que impidieron su ejecución, así como los estudios que se hayan realizado. Finalmente, la institución judicial pide también «cuantos datos y antecedentes considere necesarios para la total comprensión de las circunstancias, la naturaleza y el alcance de tales hechos».

Al respesto del requerimiento de la Fiscalía, fuentes del gobierno local socialista han indicado que están preparando la información para remitir a la Fiscalía, con la que tendrán total colaboración. De hecho, este martes por la mañana, el alcalde Guillermo Luján firmó una providencia con la que pretende «recabar de los distintos servicios municipales información sobre las actuaciones o trámites» que se hayan realizado en relación con el yacimiento. El escrito va especialmente dirigido a las áreas de Cultura, Urbanismo, Actividades y Medio Ambiente.

Una denuncia del PP

La polémica saltó a principios de la semana pasada cuando el Partido Popular de Aldaia denunció, a través de este diario, que el yacimiento se había convertido en un vertedero. Desde entonces, se ha producido un cruce de acusaciones entre el PSPV y el PP que se trasladó al pleno de esta semana.

En esa misma jornada, populares y Compromís habían pedido explicaciones sobre la afección sobre el yacimiento que tendrá el futuro parque empresarial Pont dels Cavalls. En la sesión plenaria, el portavoz de Compromís, Lluís Albert Granell, desveló, a través de un mapa elaborado en el área de Urbanismo a petición suya, que el yacimiento está a cierta distancia del perímetro del polígono y consideró que el PP había hecho uso de la «demagogia».

Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Aldaia, el militante Jesús Molins, ha criticado que el gobierno local «ha ocultado» el informe con los resultados de la única prospección con georrádar que se realizó en el suelo donde está el yacimiento y ha pedido un pleno extraordinario que estudie de forma monográfica el expediente de prospección de l’Ereta dels Moros.