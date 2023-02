El deporte de moda en València: la marcha nórdica

Seguro que muchos de ustedes se han preguntado qué deporte están practicando aquellas personas que, casi como de la noche a la mañana, han aparecido de pronto en el antiguo cauce de València, zonas de paseo, avenidas, rutas anti colesterol o campos de naranjos de l'Horta caminando rítmicamente y con bastones en las manos. Para unos se asemeja a 'los palos que se usan para el Camino de Santiago' y para otros, 'a los que vemos de los esquiadores en la nieve'. Pues bueno, la identidad que protagoniza este auténtico 'boom' en lo que a ejercicio físico y salud se refiere tiene un nombre que, además, marca claramente su origen y procedencia: marcha nórdica.

¿Y qué es exactamente la marcha nórdica?

Es una disciplina saludable procedente de los países nórdicos que permite la movilización de la práctica totalidad del cuerpo, con los beneficios para la salud que esto comporta. En verano, cuando no hay nieve, los esquiadores la practican para no perder el fondo adquirido en invierno. Apta para personas de todas las edades, la marcha nórdica consiste en caminar de manera natural pero con el impulso que proporcionan dos bastones similares a los que se utilizan, justamente, en el esquí. De esta manera, el practicante logra no solo activar la parte inferior del cuerpo -pies, piernas y caderas - sino también la parte superior -brazos, torso y pecho-, invierte más energías, mueve más músculos y obtiene 'un sinfín de beneficios más para todo el cuerpo y para la columna vertebral'.

Así lo explica el médico e instructor 'master' de marcha nórdica por salud Xavier Marí Cerezo, quien implantó esta práctica de salud y ejercicio ya en 2017 en el balneario de Montanejos que regentaba. Un pionero en una disciplina muy nueva por estos lares. 'La marcha nórdica es, sobre todo, un gran antídoto contra el sedentarismo. Al hecho en si de caminar que ya es algo muy positivo para la salud, se suma una técnica que añade numerosos beneficios'. Ésta consiste en 'atarse' las manos a los bastones mediante una especie de sujeciones en las manos o guantes denominados 'dragoneras' que ayudan a la hora de impulsarse, una acción que para ser desarrollada también tiene su secreto. Para unos, éste es caminar como lo hacen los esquiadores de fondo y, para los familiarizados con l'Albufera, el término 'perxar' es lo más parecido que encontrarán para integrar el tipo de movimiento. Se camina como se 'perxa'.

Guerra de la OMS al sedentarismo

Según la memoria anual de la Organización Mundial de la Salud en 2017, el 94% de las molestias y lesiones que sufre el ser humano procede del déficit en al calidad del movimento. Básicamente: nos movemos muy poco. El sedentarismo va haciendo mella poco a poco hasta que los dolores aparecen. La solución está clara y de hecho entre los Objetivos de Promoción de la Salud de los ODS (Objetivos del Desarollo Sostenible) propuestos por la OMS figura la realización de ejercicio físico y su promoción como un factor preventivo de la salud.

Como todo ejercicio físico, la marcha nórdica requiere de una cierta formación. 'El sedentarismo es el cuarto factor que lleva a la muerte así que yo siempre digo lo mismo: tienes que practicar bien, tienes que aprender unos mínimos, pero si la marcha nórdica es la excusa para salir de casa aunque no sepas hacerlo bien del todo, bienvenida sea', afirma Marí. Para ello hay numerosas opciones que se pueden encontrar, por ejemplo, en la Escuela Valenciana de Marcha Nórdica, que ofrece talleres y formaciones de forma regular orientados a la salud, dirigidos muchos de ellos por el propio Xavier Marí. Lo importante, añade, es que se puede adaptar a la condición física de cada uno.

'Más que caminar con bastones, para mi la marcha nórdica es un estilo de vida saludable', explica Xavier Marí. Por eso, desde hace tiempo se dedica a ofrecer formación a todo aquel personal sanitario y pacientes que lo requieren. De hecho, y desde ya hace varios años, numerosos centros hospitalarios de toda España la utilizan como herramienta de rehabilitación de lesiones entre sus pacientes.

¿Dónde compro los bastones y a qué altura tiene que estar?

Los bastones de marcha nórdica se pueden encontrar tiendas de deportes especializadas, grandes comercializadoras o espacios deportivos de grandes almacenes. Su precio oscila entre los 25 euros de las tiendas más económicas hasta los 200. Lo importante, explica Marí, es que sean extensibles ya que debe adaptarse a la altura de cada participante. Para saber si lo llevo a la altura correcta el truco es fácil: debe estar un poco por encima del ombligo o a 2/3 de lo que mide mi cuerpo, aproximadamente.