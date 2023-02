Los monumentos son el corazón de las Fallas, el símbolo, el motivo central de la fiesta y en ellos depositan toda su ilusión las comisiones de pueblos y ciudades. Socusa Foc i Festa de Manises, el Molí de Silla y la falla Cervantes de Alaquàs, también. Sin embargo, las tres se han visto desencantadas en los últimos meses. Son tres de las al menos diez fallas que acusan al artista fallero Rubén Domínguez de estafa al estar seguros de que "no hay monumento construido a estas alturas".

Entre todas las fallas han pagado casi 60.000 euros y todavía no hay monumentos. Algunas han rescindido el contrato y otras no, pero también han buscado alternativas para asegurarse de que el 15 de marzo, la comisión tendrá elementos para la plantà.

Miguel Cortés es el presidente de la falla Socusa Foc i Festa de Manises, explica que contrataron en abril a Rubén Domínguez y fue en agosto cuando rescindieron el contrato. Hasta ese momento, las sospechas fueron incrementándose y tras hablar con otras comisiones, "nos dimos cuenta de que nos estaban estafando", explica el representante. "Empecé a sospechar cuando me pedía dinero adelantado de la mensualidad que habíamos acordado. La primera vez le adelanté, la segunda también, pero a la tercera le exigí visitar el taller y siempre me daba largas", relata Cortés.

En junio se puso en contacto con otras fallas y "descubrí que todas estaban pasando por lo mismo". Entonces, le contacto y le dijo que no iba a adelantarle más dinero, que iría, se llevaría la falla y pagaría al contado. "Me dijo que la semana que siguiente la tendría, pero eso se alargaba otra semana, otra y otra. Solo nos enseñaba un ninot, el mismo siempre. Hasta que me harté".

Precedentes Esta falla tenía un precedente de un artista que les dejó tirados así que el presidente fue claro. "Tenía que parar los pagos si no veía el monumento así que le dije: 'o me das la falla o no hay más dinero hasta el día de la plantà'".

"En agosto le envié un burofax para rescindir el contrato, pero no se si lo recibió porque su dirección no sabemos si es correcta", señala Cortés. En su caso, han pagado 3.200 euros hasta el momento del total que tenían acordado para elaborar la falla grande e infantil. Las dos.

"Somos una comisión pequeña y haber perdido tanto dinero nos ha dejado tocados. Es un palo fuerte" Miguel Cortés - Presidente de la falla Socusa de Manises

"Somos una comisión pequeña y haber pagado tanto dinero, nos ha dejado tocados. Es un palo fuerte". En el caso de Socusa de Manises, en agosto encontraron, pese a las dificultades por la fecha, un artista fallero alternativo que estaba dispuesto a hacer ambos monumentos. Ahora, el siguiente paso, dice, es emprender acciones legales una vez pase el 15 de marzo y no plante ninguna de las fallas con las que se comprometió.

"Si en marzo planta no recurriremos a la Justicia"

En Silla, la comisión del Molí ha pagado ya 6.000 de los 9.000 presupuestados con el artista Rubén Domínguez para elaborar los dos monumentos. No han visto todavía más que algunas fotos. El presidente, Álvaro Alba, explica que a día de hoy "nuestro contrato sigue vigente hasta el 15 de marzo y así se lo hemos hecho saber. Si se plantan los monumentos, como se acordó, nosotros desestimaremos la vía judicial. Pero si no es así, iremos a los tribunales", asegura Alba.

Después de varios desplantes en la presentación de los bocetos de la falla y en una visita que anuló horas antes de producirse, Álvaro Alba comenzó a investigar y "descubrí el pastel". En ese momento, congelaron los pagos "no obligatorios, pues en el contrato no ponía que se tenía que abonar una mensualidad pero eso es lo que acordamos nosotros verbalmente".

A la espera de noticias positivas, la falla ha buscado alternativas. En noviembre congelaron los pagos y "hemos conseguido que el artista Dani Zafrilla, que se ha volcado muchísimo con nosotros no haga por los 3.000 euros que nos quedan los dos monumentos".

"Nos ha dejado temblando"

En Alaquàs, la falla Cervantes ha sido una de las más afectadas, pues ha abonado el 90 % del presupuestos con el que contaban, que son 10.000 euros, tal como ha afirmado el presidente Rafa Ovenza en declaracions a À Punt. "Nos han dejado temblando", ha dicho el representante.

De todas las fallas afectadas, este era la única para la que había hecho algún elemento. En noviembre, el artista les comunicó que su monumento "se había estancado", tal como cuentan en À Punt. A pesar de que la falla les prestó "ayuda para que saliera adelante", el presidente recibía "llamadas por la noche pidiéndome dinero. Un acoso de veinte o treinta llamadas en media hora".

Por eso, lo que piden, "es que este personaje no deambule abriendo talleres y no engañe a las fallas", denuncian.

El artista dice que le dejan "colgado"

El artista fallero, Rubén Domínguez, confirmó a À Punt Notícies que firmó un contrato con doce fallas, de las cuales nueve rescindieron el contrato. "A la única que puedo dar motivos de razón es a Visitación, por problemas que he tenido durante el año”. Domínguez ha asegurado que estas cancelaciones son el motivo de sus dificultades económicas y las ha acusado de dejarlo "colgado después de tres meses".

A día de hoy, tal como ha podido saber este periódico, la nave que ocupaba Domínguez está vacía, pues el propietario le hizo desalojarla tras varios impagos. Los ninots que quedan se almacenan en otro sitio que ha buscado una de las comisiones, como acto de buena fe, a la espera que el artista quiera recuperarlas para terminarlas.