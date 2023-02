Sant Blai no es solo una fiesta tradicional. Cada año es también un duelo político y especialmente si es ejercicio electoral, como este caso. Todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento han exhibido este viernes su poder y algunos han protagonoizado acciones para ‘salir en la foto’ como la unción de la garganta con aceite bendecido o la preparación de un arroz ‘rossejat’. En determinados momentos, líderes y lideresas han dejado de lado las siglas para ir a saludar al adversario.

La comitiva más madrugadora ha sido la del PSPV-PSOE, que a las 9,30 horas ya había reunido a la mayor parte de sus alcaldes y alcaldesas de l’Horta Sud para almorzar, además de militancia y representantes de asociaciones. En el grupo, que sumaba más de 100 personas, han estado, entre otros, el alcalde anfitrión, Jesús Ros, así como el presidente de la Mancomunitat, José Cabanes, y los secretarios generales de la provincia y la comarca, Carlos Fernández Bielsa y Vicente Zaragozà, respectivamente. No ha faltado Ciprià Císcar, al que Ros ha definido como un «símbolo en la comarca» y sí se ha acusado la ausencia del presidente del Consell, Ximo Puig.

"L'Horta Sud será una rosaleda con olor socialista"

Aunque en el turno de discursos, el secretario general local, Ximo Planells, ha intentado arrancar a Jesús Ros el anuncio de su candidatura a las elecciones municipales (es el único mandatario de la comarca que no ha desvelado si repite), no lo ha logrado. Frente a ello, Ros ha elogiado a sus compañeras y compañeros y ha asegurado que lograrán que el día 28 de mayo (la jornada electoral), l’Horta Sud «sea una rosaleda con olor a PSOE». La mayoría de alcaldes no ha podido este año hacer el tradicional paseo por la feria porque la consellera de Obras Públicas, Rebeca Torró, que también estaba en el almuerzo, los había convocado a una reunión en la Mancomunitat. Así que solo han podido saludar al presidente de les Corts, Enric Morera (Compromís) que ha acudido a decir "hola" a Jesús Ros.

"Ciudadanos ha trabajado bien enb los ayuntamientos"

En el mismo recinto estaban este año los y las representantes de Ciudadanos y de Vox. En el caso de los primeros, Ciudadanos, la candidata autonómica, Mamen Peris, ha acudido a respaldar al líder local, Raúl Claramonte, como también han hecho otros cabezas de lista de la comarca. «Estamos muy ilusionados con la cita electoral. Hemos trabajado muy seriamente en los ayuntamientos», han manifestado representantes de diversos municipios. Tras el almuerzo, el grupo ha paseado por la feria y conversado con vendedores, asociaciones y colectivos.

Dos convocatorias para el nacionalismo

Compromís ha almorzado en otro local con Enric Morera; el candidato autonómico, Joan Baldoví; la consellera, Isaura Navarro; los diputados provinciales, Xavi Rius y Dolors Gimeno, y la secretaria de Més, Agueda Micó, entre otros. Aunque se han sumado representantes de diferentes municipios, el grupo ha acusado en parte la crisis interna que vive para elegir su cabeza de lista (el proceso está bloqueado y aspiran al número uno Xavier Martí de Més y Maria Jesús Herrada de Iniciativa).

De hecho la segunda, María Jesús Herrada ha almorzado en otro punto (en el mismo que el PSPV, Ciudadanos y otras entidades de la ciudad, donde se concentraba la mayor expectación), en calidad de presidenta de la Comissió 9 d’Octubre, y ha logrado reunir a medio centenar de personas, entre asociaciones culturales (la Unió Musical de Torrent o los Moros y Cristianos), activistas sociales y una parte de la militancia de Compromís. 2Hemos tenido que decir a gente que ya no había plazas", han manifestado. Allí ha acudido también el exlíder local de la coalición, Vicent Beguer.

Mazón y Mompó cocinan un arroz rossejat

Por su parte, los populares no pararon ayer en todo el día ya que comenzaron la jornada repartiendo chocolate en su sede para visitar después la feria con su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente provincial, Vicent Mompó, mientras que la portavoz local y cabeza de lista Amparo Folgado ejercía de anfitriona. El líder autonómico econoció que se había untado la garganta para tener buena voz en estos meses trascendentales que tiene por delante y además cocinó con Folgado y Mompó un arroz ‘rossejat’ para acabar su paso con Torrent, al que no le faltó ningún ingr4ediente. Durante el paseo, la comitiva popular topó con la de Compromís y ambos líderes se intercambiaron un fugaz saludo.