Catarroja sustituirá todo su arbolado de las calles Camí Reial y Ramón y Cajal. La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de sustitución de los árboles de Camí Reial y Ramón y Cajal por nuevas especies por un importe de 42.961,05 € (IVA incluido).

Esta iniciativa venía siendo gestionada desde hace tiempo por el consistorio debido a los múltiples problemas para los vecinos que acarreaban las especies plantadas hace quince años. "Era es una especie que tiene un crecimiento imposible de controlar, que no acepta las podas, que ensucia las calles con resina y atasca el alcantarillado y, el más importante, son un peligro para las personas y para las casas, ya que cada vez que sopla el viento hay peligro de que se caigan ramas", señala el concejal de Urbanismo, Martí Raga. De hecho, no hace mucho se cayó parte de una palmera que por fortuna no causó daños personales.

El Ayuntamiento de Catarroja, ya a finales de 2021, podaron los los árboles secos y los alcorques vacíos por especies que se adaptaban mejor en el espacio urbano, como el peral y el fresno. "En estos últimos años hemos comprobado que han dado muy buen resultado y en esta última fase procederemos a la sustitución y plantación de las nuevas especies en todo el resto de la avenida: desde la calle Paiporta hasta Albal, plantando un total de 56 árboles nuevos", explica Raga.

El consistorio ha decidido cumplir con una reivindicación del vecindario, además de atender a las recomendaciones técnicas, pese a que la tala de árboles siempre constituye una medida que causa cierta controversia.

Es por eso, que para evitar que esta situación se vuelva a repetir, desde la legislatura pasada el Ayuntamiento de Catarroja dispone de una guía de árboles para las calles y parques de de la ciudad con especies autóctonas y adaptadas al entorno urbano.