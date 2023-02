La asociación Amigues i Amics de l’Alter Vell de Torrent ha elevado a la Conselleria de Sanidad toda una serie de quejas sobre el funcionamiento del centro de salud de la calle Xirivella-València, que se arrastran desde la pandemia del coronavirus.

Según el escrito que la AVV ha tramidado, las citas médicas tienen una demora de 15 días como media, «llegando a superar en muchos casos los 21 días y últimamente un mes». La entidad recalda que el centro «atiende una población con perfil socioeconómico de población envejecida, personas inmigrantes con multilingüismo, con bajo nivel de renta». El grupo ha mantenido reuniones con profesionales y responsables, así como con el ayuntamiento.

El colectivo reconoce que «el sistema de salud se vió gravemente tensionado con la pandemia de la Covid» en el que sufrieron las consecuencias «ciudadanos, ciudadanas y profesionales de la salud». "La ciudadanía valenciana mostró madurez y estar a la altura ante esta adversidad mientras que el personal sanitario fue el gran protagonista por su trabajo durante la Covid, y también el Gobierno Valenciano que tuvo que movilizar y facilitar todos los medios y recursos para la atención sanitaria".

Sin normalidad en la atención sanitaria

No obstante, denuncian que la sociedad ha vuelto a la normalidad pero no la atención sanitaria». "Poco a poco, hemos vuelto a la normalidad, superando como sociedad la pandemia de la Covid, pero llevamos meses esperando a una normalidad en la atención primaria que no llega y vemos cómo esta situación no es coyuntural por la pandemia, sino que se convierte en algo estructural", denuncian.

Por ello, el grupo insiste en que «la normalidad no puede de ser de 15 días de demora para atención primaria o pediatría» porque provoca «tensionar las agendas» y «entorpecer la función preventiva», además de «dar el mensaje contrario al uso justificado de las urgencias».

Frente a ello propone toda una batería de medidas. Para empezar, la asociación quiere que Sanidad haga estudios de salud comunitarios en el barrio con indicadores sociales y sanitarios. Por otro lado, la entidad reclama un incremento de los recursos sanitarios de asistencia primaria para bajar la ratio de pacientes por profesional.

Una persona mediadora intercultural

Además, propone que se elaboren planes de promoción de salud, en especial de carácter educativo y de prevención de los problemas, "con perspectiva de género e interculturales coordinándose con las asociaciones y recursos de los barrios a través de las figuras profesionales de agentes de salud".

Finalmente, Alter Vell ve importante "implementar la figura de una persona mediadora intercultural e interlingüistica en el centro de salud para facilitar la comunicación entre paciente y profesional sanitario".