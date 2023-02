El municipi de Paiporta celebra 20 anys del seu Auditori, un referent de la cultura local, amb una variada programació que obrirà el cantador Pep Gimeno Botifarra el dia 25 de març, amb el seu nou disc. També l'oferta d'activitats per a la temporada que ha preparat la regidoria de Cultura de l'ajuntament s'estén a la Biblioteca María Moliner Ruiz i el Museu de la Rajoleria amb exposicions, tallers per a escolars, cinema, teatre, música i activitats d'animació lectora amb contacontes.

L'alcaldessa Maribel Albalat ha destacat “l'esforç i el treball que dia a dia fa la regidoria de Cultura perquè els seus tres espais culturals oferisquen una programació cuidada i diversa sempre portant les millors propostes per a tota la població i convertint a Paiporta en referent de la cultura a l'Horta Sud”. Per a la regidora de Cultura, Esther Torrijos, “aquests mesos seran molt especials i intensos en cada espai perquè l'Auditori celebra el seu 20 aniversari, el Museu de la Rajoleria estrena sala permanent i la Biblioteca ofereix una programació especial per la celebració del dia del llibre".

A més de Pep Gimeno “Botifarra”, el dia 25 de març, l'Auditori acollirá l'espectacle circense familiar Ambulant, de la Fam Produccions el 26 de març. “Des de l'Ajuntament la nostra prioritat és que els paiportins i paiportines tinguen al seu abast les millors propostes culturals sense haver de moure's de Paiporta i molt accessibles per a totes les franges d'edat i totes les butxaques”, explica la regidora de Cultura, Esther Torrijos.

D'altra banda, el Museu de la Rajoleria comença l'any amb els tallers per a escolars impulsats des de la regidoria de Cultura, que s'organitzen en col·laboració amb els centres escolars de Paiporta. Els i les estudiants visitaran el Museu i podran fer activitats artesanals lligades a les diferents exposicions de la sala principal. “Amb aquesta iniciativa es pretén acostar la cultura als xiquets i xiquetes de Paiporta des d'una perspectiva lúdica” explica Esther Torrijos.

També les persones adultes tindran el seu propi taller de dansa coincidint amb l'exposició de ‘L’Espolí: 25 anys de dansa i indumentària’ del 13 d'abril al 13 de maig. Destaquen les exposicions dedicades al Ninot organitzada per la Junta Local Fallera, l'emmarcada en la setmana de la Dona o les exposicions del Centre de Formació de Persones Adultes o de l'alumnat de l’Espai d’Art. “Des de l'ajuntament volem donar cobertura a tot el nostre teixit associatiu que tant aporta a el nostre poble” comenta Torrijos.

Taller de poesia i club de lectura

En el cas de la Biblioteca María Moliner Ruiz, els més xicotets i xicotetes podran assistir a les sessions quinzenals "Colla de Lletres" d'animació lectora amb contacontes, al taller de poesia i al club de lectura. A més, ja han començat els nous reptes de la segona edició de Passaport Lector que conviden als xiquets i xiquetes que vulguen participar en la lectura a través de la curiositat per a conéixer tot el que la Biblioteca pot oferir-los. Aquells estudiants que vulguen participar només han d'acostar-se a la Biblioteca i demanar el seu passaport lector, aconseguir tots els reptes que se'ls plantegen i gaudir de la festa final que se celebrarà el 19 de juny als Jardins del Xalèt Catalá.

Respecte a les mostres temàtiques ‘Imatges en el record’ que poden veure's en els 15 panells repartits pels carrers de Paiporta amb fotografies de “Ja estem en falles” al març, “Paiportines i paiportins pel món” d'abril a juny i “Els festes del nostre poble” de juliol a octubre.