La població de Godella està d'enhorabona de nou. El festival de cançó d'autor BarnaSants tornarà a la localitat de l'Horta Nord durant els pròxims mesos de març i abril. Entre les actuacions, destaca el concert que oferiran María del Mar Bonet i Borja Penalba el pròxim 3 de març en el Teatre Capitolio.

Després de l'èxit de l'any passat en el qual Javier Gurruchaga, Montse Castellà o Toti Soler van actuar a Godella, la regidoria de Cultura ha fet un gran esforç per a aconseguir que el municipi torne a ser seu del certamen, que oferirà enguany 17 concerts en la geografia valenciana. De fet, el Barnasants visitarà, a més de Godella, Quatretonda, Onil, la Universitat d'Alacant, la Beneficència de València, Bellreguard, Octubre Centre de Cultura Contemporània i Sagunt.

En esta ocasió, respecte al concert de María del Mar Bonet i Borja Penalba, des de fa diversos anys, els dos artistes comparteixen escenari quan les seues agendes li ho permeten per a oferir un concert amb gran complicitat musical. El duet arriba a Godella després de girar per tot el territori autonòmic, enregistrar un disc en directe en el Teatre Micalet durant la pandèmia i dedicar un recital a Joan Fuster en el seu centenari.

D'altra banda, el 2 d'abril en el Capitolio serà el torn per a l'espectacle "El tocadiscos de Joan Fuster", un espectacle teatral replet de música en viu. A partir d'una selecció de textos de Fuster es reflexiona sobre el moviment cultural de la Nova Cançó. Les cançons de Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Al Tall o Pi de la Serra conformen la banda sonora de l'espectacle.

La regidora de Cultura de Godella, Tatiana Prades, ha destacat la importància de repetir sent seu del Barnasants: “Tornar a acollir el festival en el nostre municipi és un gran premi per a la cultura de Godella, ja que només huit localitzacions de la Comunitat podran viure en directe algun dels concerts programats”, diu. “Estem segurs que, de nou, serà un gran èxit de crítica i assistència els esdeveniments planificats per a realitzar-se en el marc del Barnasants i animem a la ciutadania a gaudir d'esta gran experiència musical”, ha agregat la regidora.