La comissió Cronista Vicent Beguer Esteve de Torrent ha fet públics els seus VII Premis Botafocs per a les Falles 2023. Així, el guardó més prestigiós del sector en la ciutat anirà a parar enguant a Albert Sesé, Nova Vida i Beni Córdoba, en les respectives categories.

Pel que respecta a la modalitat individual, Albert Sesé Abad és catedràtic del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics durant dotze anys, entre els quals destaca haver sigut Degà de la Facultat. Inicià la seua marxa en les Falles en la comissió del Carrer Toledo, on és un membre actiu, i en els anys 90 es posa al capdavant de la coordinació del llibret aconseguint que fora el referent a nivell autonómic per la qualitat de la seua edició i continguts d'aquest. "Es donava la paradoxa que aquell llibret no participava en el concurs local ja que no complia amb les normes d'un concurs encotillat", defensa Cronista. Actualment viu a Mallorca on és membre actiu de la falla del Toro a Calvià.

En la categoria d'entitats, es premia a Nova Vida , que treballa en el barri Xenillet amb projectes d'inclusió a través del futbol i l'esport o la música. "Però a més en el recent conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna no van dubtar a anar fins a la frontera i portar a famílies per a posar-les fora de perill, donar-los una llar i intentar que tinguen una vida millor. I són moltes les famílies que tenen acolliments en diversos punts de Torrent", explica Cronista.

Finalment, el premi Extraordinari serà per a Beni Córdoba Carretero que "ha dedicat part de la seua vida al treball per la festa o per la societat". El reconeixement está vinculat a la seua "capacitat per a establir llaços entre el teixit associatiu de Torrent" i per ser una de les fundadores d’una de les associacions amb discapacitat intel·lectual més important de la comarca, així com una de les impulsores de la normalització de la discapacitat, per demostrar que el millor camí per a la inclusió és la normalització. També és responsable de la creació de "Patracola" i "veure la música con la millor forma d’integració". "Encara que ella segur que pensarà que s’ha d’aconseguir més i més, les persones amb discapacitat de Torrent, no tindrien el nivell de integració que tenen en l’actualitat, si ella no estiguera en aquest món", defensa la falla.

Altres edicions del premi

En anys anteriors, Cronista va guardonar a les entitats falla de la Plaça (2016), Grup de Ball de Torrent i L’U i Dos de Torrent (2017), Quadre Artistic Antoniano i GTI Grup de Teatre (2018) , Comissió d’Estudis Fallers Torrentins Comfet (2019), "La Opinión de Torrent" (2020) i el Torrent CF (2022). En la categoria individual, el reconeixement va anar a Eugeni Simó (2016), Pink Intruder (2017, Tomás Roselló Jaunzarás (2018), Miguel Balaguer Nieto – Márquez (2019), Pilar Martínez Martínez (2020) i Víctor Valero Valero (2022).

I en la modalitat extraordinaria, tenen el "Botafocs" Alfred Dominguez (2016), Hogares de San Martín de Porres (2017), Arturo Boix (2018), falla de la Plaça del Doctor Collado de València (2019), l'edició de l'Horta de Levante-EMV (2020) i Protecció Civil Torrent (2022).