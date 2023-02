La segunda gran transformación que está viviendo Torrent, la más importante desde los años 80, pasa por situar en el centro a las personas. Su Plan de Fomento de Infraestructuras Cívicas Urbanas y Sostenibles (Ficus), impulsado por el consistorio de la ciudad, supone la recuperación de espacios peatonales, la creación de zonas verdes o la mejora de las infraestructuras y servicios. Sobre los avances en materia educativa se centró el desayuno informativo, organizado por Ayuntamiento de Torrent y Levante-EMV, que acogió la Sala Cívica del Antic Mercat de la localidad.

Moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, el evento contó con la participación de representantes del ayuntamiento como Jesús Ros, alcalde de Torrent; Patricia Sáez, concejala de Educación; o Raúl Claramonte, concejal de Movilidad; así como portavoces de centros educativos como Sara Romero, directora del CEI Bambú ; y Carlos Justo, director del CEIP San Juan Bautista.

El Plan Ficus, protagonista de este encuentro, persigue configurar una ciudad más cómoda, más amable, más sostenible y en la que los recursos se adapten a las necesidades de sus vecinos y vecinas. También de los más pequeños. En Torrent, hay cerca de 15.000 menores de 16 años, según las últimas cifras del INE, a los que hay que ofrecer las mejores infraestructuras educativas, así como nuevos espacios donde poder socializar, entre otros.

«El plan tiene una solvencia importante. Las promesas son muy bonitas, pero si no vienen acompañadas de financiación se quedan en el aire. En este caso, todas las obras tienen financiación», destacó Jesús Ros, quien abrió la jornada anunciando que este mes de febrero todos los vecinos y vecinas recibirán un documento sobre el estado de todas las actuaciones del proyecto, que tiene una duración prevista de cuatro años.

De las relacionas con la educación, Patricia Sáez destacó las actuaciones que el Pla Edificant de la Generalitat ha permitido acometer. En la primera fase, que finalizó entre 2018 y 2019, se realizaron mejoras en todos los centros educativos por un importe de 1,8 millones de euros. La segunda fase ya ha arrancado, explicó Sáez, y el ayuntamiento ha recibido la delegación de competencias para desarrollar obras por un valor de 24 millones de euros. Una de las más importantes es la remodelación completa del CEIP Lope de Vega, por un importe de 8,3 millones.

También serán rehabilitados en esta segunda fase los centros CEIP Virgen del Rosario, el CEP el Molí y el CEIP Antonio Machado. Este último se encuentra en una fase más avanzada y contempla la renovación integral del centro educativo con nuevas edificaciones y mejoras en la accesibilidad. «Los centros educativos se han quedado anticuados y hay que mejorarlos. Y lo importante es empezar», compartió la edila.

Más allá del Pla Edificant, Sáez destacó las actuaciones en infraestructuras educativas impulsadas junto a la Diputació de València, como el cambio de las ventanas de los centros públicos. Asimismo, el proyecto estrella fue la construcción del Centro de Educación Especial La Encarnación.

Aulas para los 2-3 años

El ayuntamiento de Torrent también se ha volcado en la adecuación de aulas para el tramo de 2 a 3 años en los centros públicos. En este momento, ya hay cinco colegios que ofrecen este servicio. Son el CEIP Federico Maicas, el Juan XXIII, el Virgen del Rosario, el Lope de Vega y el San Juan Bautista. Esta actuación se suma al bono comedor impulsado por el consistorio para ayudar a las familias a cubrir parte de este gasto.

«Tener un aula de 2 años en un centro publico es un acierto. Estamos en un barrio donde no teníamos ese recurso, los niños llegaban con muchas carencias. Ahora entran al centro un año antes.Está dando unos resultados muy óptimos», señaló Carlos Justo, director del CEIP San Juan Bautista, quien aseguró que, en el caso de los centros públicos, no es suficiente con habilitar un aula de dos años. «Hay que preparar el mobiliario, los recursos. Muchas veces la dotación que nos llega desde la administración educativa no está adaptada para ese niño o niña de año y medio o dos años. Tenemos que reflexionar en este sentido», indicó.

En cualquier caso, el hecho de que los niños y niñas entren a una edad más temprana a la escuela supone, para Carlos Justo, proporcionarles cuanto antes las herramientas que necesitan para su desarrollo. «Con algunos pequeños ya podemos detectar qué recursos específicos va a necesitar en un futuro. Toda la mecánica se pone en marcha, y el proceso que antes se iniciaba al final de los tres años, ahora conseguimos que ya empiece el segundo ciclo con todos los recursos necesarios», añadió.

Por su parte, Sara Romero, directora del CEI Bambú, un centro privado concertado, puso en valor la importancia de la colaboración público-privada con esa gratuidad de las escuelas infantiles para el alumnado de 2 a 3 años. «Ha sido un éxito para garantizar la libre elección de las familias. Esta es la clave en educación, que independientemente de la situación económica puedas elegir», afirmó.

En la misma línea que el director del San Juan Bautista, Romero defendió que, gracias a las aulas de 2 a 3 años gratuitas y el acompañamiento a las familias, los niños y niñas pasan de curso «mucho más preparados». «Siempre acompañadas de gabinetes psicopedagógico y pediatras, que son los que finalmente toman las decisiones, redactamos unos informes y el trabajo que hacemos en la escuela infantil llega a los colegios, tanto concertados, privados o públicos. La unión y la convivencia se está notando», apuntó.

Espai Infantil de Parc Central

Los niños y niñas también han estado muy presentes en la creación de nuevas zonas verdes. Además de la construcción del Parque de las Autonomías, el Ayuntamiento de Torrent va a lanzar una consulta popular entre los más pequeños para conocer qué elementos incluirían en su parque perfecto. Los resultados se intentarán hacer realidad en el nuevo Espai Infantil de Parc Central.

«Necesitamos un espacio que sea referente, donde los niños y niñas de 0 a 13 años puedan encontrar de todo. Afortunadamente tenemos el terreno, 13.000 metros ubicados a la entrada de la ciudad, alrededor del Parc Central, y queremos convertirlo en el lugar de los más pequeños. Por eso, vamos a preguntarles que quieren», declaró el alcalde de la ciudad. Para ello, el consistorio ha reunido ya al Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes. «Les planteamos la propuesta y les encantó. ‘Nos han hecho caso’ decían sorprendidos», añadió Ros. La idea es hacer llegar a todos los centros educativos un cuestionario para rellenar con las ideas más originales para el parque.

El alcalde de Torrent tampoco se olvidó del nuevo Centro de Salud, cuyas obras ya están en marcha, o la Ciudad de la Justicia, que está en la última fase del proceso administrativo. «Intentamos facilitar a la gente los espacios que necesita, siempre pensando en las personas», admitió.

Una nueva movilidad

Otro de los puntos clave del Plan Ficus es el fomento de una nueva movilidad. «En los años 60 se pensaban las ciudades para los coches, hoy en día el sentir general nos hace pensar en las personas», reconoció Raúl Claramonte. Entre las medidas más importantes, se incluye la construcción de dos parkings de carácter disuasorio, además de la creación de una Oficina de Movilidad o la apertura al tráfico del puente del Safranar.

«Hay que hacer mucha pedagogía. Las nuevas generaciones ya están cambiando el chip. No somos enemigos del coche, pero la gente tiene que ser consciente de que hay que utilizarlo solamente para lo necesario», señaló el concejal de Movilidad, quien recordó la campaña que recientemente han impulsado en centros educativos para concienciar sobre el uso de los patinetes eléctricos.