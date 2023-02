El juzgado permite a la Emtre recuperar siete millones por la gestión de la planta de basura de Quart

Nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta a la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), el organismo que aglutina a más de medio centenar de municipios, con la UTE Los Hornillos, una de las dos empresas concesionarias del servicio que explota la planta de tratamiento de Quart de Poblet.

Una vez más ha sido el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de València el que, el pasado 3 de febrero, dictó una sentencia en contra de la denuncia de la contrata, que exigía anular el acuerdo de la comisión de gobierno de 2021 de revisión de los precios de 2014 a 2017. Una revisión que concluye a favor de la Emtre por 7.458.396 millones de euros, cifra que debería devolver la UTE, y que finalmente se ha compensado con otros pagos pendientes derivados de otras sentencias.

La UTE, en un primer momento, se negaba a devolver el importe, ya que alegaba que la revisión de precios se había realizado con un cálculo no válido. Así, en 2013, se acordó fijar un canon de 41,5 euros por tonelada, teniendo en cuenta varios parámetros como el volumen de residuos, el gasto de energía eléctrica, el combustible etc. Sin embargo, tras la revisión, se acordó fijar un canon variable que en todos los casos era menor al 41,5 euros estipulado. Así, se acordó fijar un canon de 34,74 €/t en 2014; 34,94€/t en 2015; 37,92 €/t en 2016, y 36,72 €/t en 2017. Eso suponía 7.458.396 euros menos de los pagados, que ascendían a 8.204.236 millones de euros con los intereses.

Las diferentes interpretaciones del contrato inicial están siendo objeto de esta batalla judicial. Entre sus argumentos, la UTE defendía que se había realizado una modificación del contrato inicial. Algo que tumba el juez, defendiendo que un ajuste de precios derivado de los cambios en las variantes que generan este cálculo no significa una modificación. “¿Por qué hemos de considerar nuevos precios el canon aprobado en 30 de ocutbre de 2013 y no los aprobados en 20 de abril de 2012 y 3 de junio de 2013?. No cabe confundir la figura de reequilibrio que, en este caso, se produjo mediante reducción del canon por haber practicado reducción de costes, con la revisión dé precios”, indica el juez.

Nueva planta en 2012

Hasta la construcción de la nueva planta de Manises en 2012, la UTE Los Hornillos tuvo el monopolio del tratamiento de la basura. Los pliegos de condiciones del servicio aprobados en 2005 fijaban un volumen de 400.000 toneladas anuales a tratar, cantidad que fue revisada y ajustada en 2013 para redistribuir las basuras entre la planta existente y la nueva de Manises. Un reajuste que la UTE de los Hornillos consideró lesivo para sus intereses tras haber invertido una "suma millonaria" en la renovación de sus instalaciones para poder tratar mayor volumen de basura.

Ni caducidad, ni desviación de poder

Precisamente en la revisión de 2020, sobre el periodo comprendido entre 2014 y 2017, el técnico vuelve a los parámetros marcados en los pliegos de condiciones del contrato original, por lo que la supuesta modificación del contrato que alega la contrata para anular los nuevos precios es desestimada por el juez. Del mismo modo desestima la “caducidad” ya que afirma que pasan tres meses entre su incoación y su resolución. El juez considera que los cambios que retrasaron su incoación se sitúan todos dentro del periodo de procedimiento de ejecución.

La UTE Los Hornillos también consideró que la revisión de precios tenía como finalidad eludir el cumplimiento de las indemnizaciones a realizar por la Emtre tras perder otras sentencias y acusa a la entidad de desviación de poder y arbitrariedad. El juez, sin embargo, señala que la revisión de precios no es una potestad de la Administración sino una cláusula contractual y, si encima su aplicación sirve para reducir el coste al ciudadano, no puede considerarse desviación de poder, pues "sirve al interés público”.

Lista de recursos

El nuevo recurso se une a los presentados por la UTE de los Hornillos desde que se construyó la planta en Manises y que han ido a parar a distintos juzgados, para exigir a la Emtre compensaciones por la basura no tratada. El primer recurso que ganó la empresa correspondía a los años 2016 y 2019 mientras que el que ha perdido corresponde a los años 2014 y 2015. La firma también ha ganado en primera instancia los recursos correspondientes a 2020 y 2013, recurridos por la Emtre. Ahora son los municipios los que han ganado la batalla de los precios de 2014 a 2017.