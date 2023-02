El PP aún no tiene cabeza de lista en cinco ciudades de l’Horta

Mientras en algunos municipios de la comarca candidatas y candidatos populares ya han emprendido una intensa precampaña no oficial, como es el caso de Torrent, Paiporta, Xirivella o Aldaia, en al menos cinco ciudades de referencia, la formación sigue sin cabeza de lista: Quart de Poblet, Manises, Mislata, Silla y Moncada. O bien el PP no ha conseguido encontrar a una persona que quiera liderar la lista, o bien las propuestas de distintos sectores a las direcciones provincial o autonómica no han cuajado. También hay algún caso en el que ya está prácticamente decidida la persona pero aún no se ha nombrado oficialmente, por lo que no puede ejercer como tal.

La situación está generando malestar tanto en la militancia como en aquellas personas que aspiraban al puesto. «No están contando con las direcciones locales ni con los grupos municipales para elegir», indica un veterano popular de uno de los pueblos en esa situación. También dirigentes de otras épocas critican la situación «sin precedentes». «No es normal que a estas alturas no se sepa quien estará en los carteles , cuando el PSPV ya ha nombrado a todos», indica un edil. Una gestora en Mislata De los cinco municipios, en Mislata está funcionando una gestora desde el pasado agosto, que preside el exconcejal Fernando Hernández. Una vez el actual portavoz, Jaime Bronchud, comunicó que no continuaría, la dirección optó por imponer una gestora en lugar de celebrar un congreso local, al que ya había anunciado que aspiraría la concejala Ana Vera. La edila entonces comunicó que acabaría su etapa política cuando culmine la legislatura. En estos meses, sonó para candidato el nombre de Fernando Gandía aunque, diversas fuentes indican que se descartó. También se ha propuesto a Ángeles Gómez. En la gestora afirman que la persona que finalmente será «está a punto de ser anunciada». No obstante, el PP no tiene aspiraciones en una ciudad donde el secretario general provincial del PSPV y vicepresidente de la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, tiene una amplia mayoría. «No es normal que a estas alturas no se sepa quien estará en los carteles , cuando el PSPV ya ha nombrado a todos» En Manises, el PP tuvo durante legislaturas la hegemonía, que comenzó a apagarse cuando dimitió Enrique Crespo, ahora en prisión por el caso Emarsa. En 2021 funcionó una gestora, desde que se paralizó el congreso local aunque posteriormente el exalcalde y portavoz, Fran Izquierdo, tomó las riendas. Tras sonar varios nombres, algún sector ha propuesto a Susana Carrión, aunque no ha sido nombrada. En Quart de Poblet, municipio donde el PSPV siempre ha ganado las elecciones en los distintos comicios, hace meses se formuló la propuesta del portavoz municipal José Miguel Sanmartín para liderar la lista aunque ha quedado en el aire. Y en Silla, tras meses de incertidumbre, podría ocupar el puesto una de las dos actuales concejalas. Polémica en Moncada, Burjassot y Picassent

En algunos municipios donde sí ha habido nombramientos desde arriba, la decisión han generado el malestar de las bases. En Picassent se ha designado a Inmaculada González Martorell, lo que provocó que la ejecutiva local (que incluye a los cuatro concejales) emitiera un comunicado en contra. En este municipio gobierna la socialista Conxa García, que tiene mayoría desde 2003 y está a punto de cumplir 20 años en el cargo.

En Burjassot, el partido ha designado a José María Caballero, presidente de la Agrupación de Fallas de Burjassot y concejal del PP en la legislatura de 2011 con Cristina Subiela. Su nombramiento ha provocado críticas y acusaciones. Se enfrenta a uno de los pesos pesados del socialismo, el vicepresidente de la Diputació, Rafa García.

Y finalmente, en Moncada, donde el PP tuvo como alcalde a uno de sus referentes, Juan José Medina, funciona una gestora desde 2021. La persona por la que optan las direcciones provincial y autonómica es Vicente Valverde, lo que también ha generado cierto rechazo ya que incluso algún sector del partido ha difundido un vídeo suyo de hace dos años. La alcaldesa es la socialista Amparo Orts, que gobierna en minoría.