Meliana es prepara per a una de les seues cites gastronòmiques més importants de l'any: la setmana gastronòmica Menja’t Meliana, que es consolida com a cita a l'Horta Nord per a endinsar-se en la tradició, el patrimoni i la gastronomia d'aquesta població que es posiciona com a destí gastronòmic de qualitat.

Aquesta sisena edició arranca el 18 de febrer, a les 10.00 h, a la plaça Major de la localitat amb un mercat de la terra, on sis agricultors vendran directament les hortalisses de temporada collides el mateix matí a l'horta de Meliana. A ells, se'ls sumarà una parada dels alumnes del Grau Mitjà d'Agroecologia que s'imparteix a l'IES La Garrigosa de Meliana, i que cultiven en els camps pròxims al centre com a part pràctica de la titulació. A més, l'organisme del Consell de l'Horta estarà present en aquest mercat de la terra al qual se suma la presència d'institucions, mitjans i tot aquell o aquella que vulga conéixer la qualitat dels productes de l’horta de Meliana. Per a acompanyar la jornada, a les 11.00 h i a les 12.00 h, es realitzaran unes visites teatralitzades en les quals es podrà conéixer una cebera o practicar l'obertura de cavallons, amb tota la intenció que els assistents se submergisquen en l'horta més autèntica.

L'exposició de carrer ‘Hortattack’ envairà els carrers de Meliana i de Roca, amb hortalisses de grandària gegant: tomaques, albergínies, pimentons, que evocaran la grandesa dels productes de l'horta i les persones que els fan possible.

El dilluns 20 de gener, a la mateixa plaça Major, es durà a terme la quarta edició del ja reconegut Concurs Professional de Paella de Fetge de Bou i Postres de Cacau del Collaret, una cita gastronòmica que congrega arrossers i arrosseres que pretenen mantindre viva la tradició d'aquesta paella tan emblemàtica de la zona de l'Horta i que estava pràcticament extinta; i rebosters, pastissers i forners que utilitzen la famosa lleguminosa en les seues elaboracions.

Jurat de prestigi

Entranyes de vedella (cor, melsa, lleterola i fetge), cigrons, vitet picant, pebre roig i una muntanya d'escarola amb l'arròs Albufera de la DO València són els ingredients que facilitarà l'organització per a mantindre la imparcialitat entre els participants, els qui presentaran en ordre aleatori, i de manera anònima, les seues elaboracions a un gran jurat compost pel xef José Manuel Miguel de Beat, Calp (1*Michelin, 2 Sols Repsol, Xef de l'any 2022 per l'Acadèmia de la Gastronomia de la CV); Juan Ramos, cap de cuina de Llissa Negra, del Grup Quique Dacosta (Recomanat per Michelin i Repsol); Ricardo Císcar, president de la DO Arròs de València i CEO de Dacsa; Belén Arias, presidenta de l'Acadèmia de la Comunitat Valenciana i Pep Ferrer, de Ca Pepico (Roca), recomanat en Guia Michelin. En aquesta edició, s'han inscrit 20 restaurants i, com a novetat, participarà una escola convidada. Es realitzaran paelles de demostració de la mà de Paco Gimeno (El Racó, Meliana) i d'Adolfo Cuquerella (La Granja, Sueca).

Les postres i elaboracions amb cacau de collaret seran el moment dolç de la jornada, ja que es presentaran davant d’un altre jurat professional que decidirà la millor presentació del 2023. Pedro Garcia Coy, formador i cap d'estudis del Gremi de Sucrers de València, millor mestre pastisser de la Comunitat de Madrid 2016; Salva Pla Petit, de la pastisseria Montplà, millor pastisser del món 2018 per UIBC; María Baixauli, pastissera de l'equip Central de Postres i Ciriaco Vicente, cocteler professional, formaran jurat amb Toni Montoliu, qui representarà els productors de cacau.

Menús especials

I la setmana gastronòmica Menja’t Meliana no pot sinó estar acompanyada de menús especials de productes de qualitat de l’horta de Meliana i de temporada perquè durant tots els dies es puga gaudir de bona taula per part de qui visite la localitat. Restaurants com ara El Racó, la Barraca Toni Montoliu, El Mosaic i Ca Pepico (Roca), les propostes dels quals es poden consultar en la web www.melianabonlloc.es

En paraules de Josep Riera, alcalde de Meliana: “La setmana gastronòmica Menja’t Meliana potencia els diferents atractius de la nostra localitat que, alhora, formen part de la proposta turística de Turisme Carraixet, que no són uns altres que un entorn únic, l'horta; una activitat agrícola mil·lenària que contínua hui; un producte de temporada i de proximitat de qualitat; una restauració i una gastronomia vinculades a l'horta molt consolidades i molt reconegudes; i un patrimoni de projecció internacional, en el nostre cas vinculat al mosaic Nolla i al palauet de Nolla”.