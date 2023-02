Compromís per Torrent ha vuelto a insistir y ha pedido al concejal de Transparencia, Andrés Campos, que haga públicas las retribuciones de dietas por asistencia a pleno, comisiones y juntas de gobierno de cinco concejales, él y el alcalde entre ellos. «Las remuneraciones del alcalde no se hacen públicas desde octubre de 2022 y de los otros cuatro concejales no hay información desde el inicio de legislatura».

El coste municipal de las asistencias es de 485 euros por cada sesión plenaria y también por cada una de las reuniones de la Junta de Gobierno, así como 230 euros por asistencia a las comisiones. Desde Compromís se ha pedido insistentemente a Campos que publique la información en la web, tal y como también se registran la del resto de concejales, según explica el portavoz de la coalición local, Pau Alabajos. Esta petición se cursó por escrito en noviembre de 2022, aunque de manera verbal venía demandándose desde hacía más tiempo, dice Alabajos en un comunicado. Finalmente, Alabajos ha recordado que como mínimo se celebran mensualmente un pleno, una Junta de Gobierno Local cada semana y cuatro comisiones informativas. Además, también se convocan anualmente varias sesiones de la Comisión Especial de Cuentas con motivo de la aprobación de la Contabilidad. Por lo tanto, en su opinión, es necesario conocer el gasto total de los órganos de gobierno desglosada por cada concejal: "más aún si atendemos al hecho que este tipo de remuneraciones por dietas tampoco son publicadas ni figuran en la información desglosada de la Plantilla de Personal que cada año se incluye como parte del expediente de elaboración de los presupuestos locales del Ayuntamiento de Torrent, a diferencia del resto de concejales y del personal eventual que sí se recogen de manera individualizada y detallada por cada concepto retributivo que perciben", ha concluido.