L’Organisme Autònom Municipal Junta Local Fallera de Torrent ha fet públics els premis a les presentacions de les comissions, un prestigiós concurs que enguany ha guanyat Àngel de l’Alcàsser. Amb un muntatge amb temàtica asiàtica, la falla va aconseguir la màxima puntuació del jurat.

Respecte a la resta de guardons, la Junta Local Fallera de Torrent ha atorgat el segon premi a la comissió Antoni Pardo mentre que, en tercer lloc, ha quedat el muntatge que va preparar i presentar Ramon i Cajal. El concurs de presentacions de Torrent té una llarga tradició, donat que enguany se celebrava l’edició número 38.

També el concurs inclou altres guardons com el de millor actriu, que ha anat a parar a Jenny Moya, de la comissió Antoni Pardo. D’altra banda, Juanjo Benavent, de Ramon i Cajal, va ser reconegut com a millor actor. Finalment, el premi a la millor direcció de presentació és per a Agustina León Segovia, de la comissió guanyadora, Ángel de l’Alcàsser.

Cursos de formació

D’altra banda, la Junta Local Fallera està promovent una bateria de cursos de formació per a fallers i falleres, amb l’objectiu d’augmentar la seua qualificació en diverses tasques. Aquests cursos abordaran la categoria de jurat de monuments, de CRE (per a participar en la 'despertà') i de primers auxilis.