Un grup de cinc alumnes de l'institut de secundària Clara Campoamor d'Alaquàs ha elaborat un documental que aborda la transició del franquisme a la democràcia en la població d'Alaquàs. L'audiovisual va comptar amb els testimonis de personalitats de rellevància de l'època com és el cas de l'artista Carme Mateu (PCE), primera regidora de Cultura del nou període en 1979, i de l'exconseller Vicent Soler, membre del grup conegut com "els 10 d'Alaquàs", detinguts en la Casa d'Exercicis Espirituals la Puríssima.

El documental es va presentar al Castell fa uns dies amb el nom ‘La transició democràtica a Alaquàs: deu portes cap a la democràcia’. El treball ha estat realitzat per les alumnes Zaira Idáñez, Arantxa Peral, Cristina Burriel, Alba Espejo i Alba Herranz, sota la coordinació de les professores Maria José de la Rosa, Mireia Buena i Mónica García.

"Es tracta d'un treball excel·lent que ens ha permés conéixer la història de la democràcia en primera persona" Elena Álamo - Regidora de Memòria democràtica

L’acte de presentació va ser conduït per la regidora de Memòria Democràtica a l’Ajuntament d’Alaquàs, Elena Álamo, que va felicitar el centre educatiu per “aquest treball excel·lent que ens ha permés conéixer la història de la democràcia en primera persona” i va comptar amb una representació del professorat, alumnat i persones protagonistes que van col·laborar en el treball. Des de la Regidoria s’ha volgut reconéixer, impulsar i difondre aquest treball per tal de donar-lo a conéixer a la ciutadania.

Projecte premiat en Eustory

El treball forma part d’un projecte de memòria democràtica realitzat l’any 2019 pel departament de Geografia i Història de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs amb el qual van aconseguir el primer accèssit en la 12 edició del concurs internacional Eustory, dedicat a la participació política. Un certamen que va reconéixer, segons la professora Maria José de la Rosa, “la iniciativa, el rigor, la implicació i el treball de les alumnes en la investigació de la història local així com la responsabilitat i la capacitat per a demostrar el pensament crític i aprendre la complicitat del procés democràtic”.

Aquest treball va suposar la clausura a l’exposició ‘Qui perd els orígens perd la identitat’ ubicada al Castell d’Alaquàs, que va ser organitzada pel Departament de Geografia i Història de l’IES Clara Campoamor amb la col·laboració de la regidoria de Memòria Democràtica de l'ajuntament. Una exposició a través de la qual l’alumnat va aprofundir en la història contada en primera persona a través de 25 històries de familiars i persones properes que van viure la guerra i la postguerra. La mostra va ser contemplada per l’alumnat d’ESO i Batxillerat de tots els centres educatius d’Alaquàs així com per visitants no sols del municipi sinó també de l’àrea metropolitana.