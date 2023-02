La número dos del Partido Popular de Alaquàs, Anna María Mora, ha tramitado este jueves su dimisión como concejala en el ayuntamiento, con lo que, no solo renuncia a su pertenencia en el grupo sino que también deja la corporación, a tres meses de acabar la legislatura. La edila, previa consulta al alcalde socialista Toni Saura, y al departamento de Secretaría, ha tramitado un escueto escrito, en el que da cuenta de su marcha, que se hará efectiva en el pleno de la semana próxima.

Muy vinculada al movimiento asociativo local al igual que su familia, Anna Mora fue hace cuatro años uno de los principales fichajes de la lista que volvió a liderar Pepe Pons e incluso ocupó el segundo puesto. Su nombre fue una recomendación de altas instancias del partido, según trascendió entonces, y se interpretó como la posible sucesora de Pons, una vez diera paso a otra persona. A lo largo de esta legislatura, su nombre ha sonado en ese sentido en diversas ocasiones igual que el del portavoz de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Rubén Molina.

A preguntas de Levante-EMV, Anna Mora ha explicado que "la situación en el grupo municipal era insostenible" y "después de mucho tiempo de ninguneo, de menosprecio, de falta de comunicación y otras cosas", ha considerado que "no merecía la pena aguantar lo que queda de legislatura y tolerar ese trato" hacia su persona. De este modo, la concejala ya no participará en las comisiones informativas de la semana que viene ni en el pleno del jueves, 23 de febrero.

Impugnación del congreso local

Aunque las relaciones con Pepe Pons fueron buenas al inicio del mandato, "se fueron deteriorando" a medida que el nombre de ella sonaba para liderar el grupo y se hicieron especialmente tensas cuando Mora impugnó el congreso local "porque la convocatoria contenía numerosas irregularidades atendiendo a la normativa del partido". Su reclamación tuvo que ser atendida y el proceso volvió a repetirse comenzando de cero. En aquella cita, Pepe Pons volvió a revalidar el cargo de presidente local y Anna Mora no aspiró al puesto.

Siempre según la versión de Mora, desde entonces ha sufrido situaciones como no ser informada de las decisiones que se adoptaban o de los actos a los que se tenía que asistir. "Muchas veces me he enterado de lo que se iba a votar en el mismo pleno porque no se hacen reuniones del grupo municipal para analizar los puntos sino que todo se solventa con una reunión de la ejecutiva local del partido en la que se da cuentas de los temas. Recientemente incluso he sido excluida de grupos de Whatsapp sin ser avisada y sin que me expliquen el motivo", asegura la concejala. Respecto a la sucesión de Pons, se resolvió hace semanas con la designación del edil Vicent Cervera.

Un amplio currículum asociativo

Anna María Mora Carot es abogada y miembro de diversos colectivos en Alaquàs como Amigues i Amics de la Carxofa, Amics de la Cordà, Alaquàs Debat o la Unió Musical, una vinculación que ya tenía antes del cargo de concejala. Formó parte también de la primera clavaría de mujeres que asumió la fiesta de Sant Miquel, históricamente asociada a los hombres. "Han llegado a recriminarme que asistiera a determinados actos, a los que iba en mi condición de miembro de esas asociaciones, a los que ellos habían decidido no ir", indica. Según ha podido saber Levante-EMV, el último caso fue en el homenaje a las personas que han cantado la Carxofa a lo largo del tiempo, en el que el PP se quedó sin sitio en l'Auditori Nou "por no haber tramitado la asistencia a tiempo" pero al que Mora asistió como directiva de la entidad organizadora.