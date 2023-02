La Universitat de València ha desenvolupat en l'IES Francesc Badía de Foios el projecte 'Micromón', una investigació real que tenia com a objectiu descobrir nous microorganismes per a la creació d'antibiòtics. Durant cinc sessions (una per setmana), l'alumnat de 4t de l'ESO i 1r de Batxillerat de Biologia ha estat acompanyat per estudiants de la Universitat de València durant tot el procés.

Com ha explicat el doctor Sergi Maicas, director del màster en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica de la UV, "es tracta d'un projecte que va nàixer en la Universitat de Yale (els EUA), i que actualment es desenvolupa en 150 països de tot el món". "De fet, en aquests moments, hem dut a terme aquesta iniciativa de ciència ciutadana en 40 grups de 26 centres de la Comunitat Valenciana, arribant a més de 800 alumnes", diu.

En aquest sentit, Sergi Maicas ha assenyalat que "el que s'intenta, a més de localitzar bacteris que puguen ser susceptibles de generar antibiòtics, és conscienciar a la ciutadania de la importància de donar suport a la investigació de nous antibiòtics per a combatre els superbacteris, que són aquelles resistents als antibiòtics actuals".

"És molt motivador per a l'alumnat participar en aquesta mena d'accions que els acosten a la investigació científica" Raquel Domingo - Professora de Biologia de l'IES de Foios

La part de l'alumnat de Foios ha consistir en prendre "mostres de terra, que s'han geolocalitzat a través d'una aplicació mòbil desenvolupada per la UV perquè si donen positiu, es puguen localitzar fàcilment, i s'han analitzat durant aquestes cinc setmanes". Algunes de les mostres preses han obtingut antibiosi, que significa que podrien ser òptimes per a generar antibiòtics. Per a això, la Universitat de València estudiarà aquestes mostres en profunditat.

El risc dels antibiòtics

Segons la investigació, en l'actualitat, cada any, 30.000 persones moren perquè els antibiòtics no funcionen – hi ha més morts per aquest motiu que per accidents de trànsit – i les previsions és que, en 2050, aquesta dada augmente fins als 10 milions de persones. "Cada vegada tenim bacteris més resistents, però menys antibiòtics i menys efectius. Per això, és fonamental accelerar la investigació", expliquen.

Com ha destacat la vicedirectora i professora de Biologia de l'IES de Foios, Raquel Domingo, "és molt motivador per a l'alumnat participar en aquesta mena d'accions que els acosten a la investigació científica". També ha participat en el projecte Rosa Gómez, professora del departament de Biologia de l’IES. L'alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha manifestat "la importància d'aquesta mena d'iniciatives, que no només acosten la ciència a l'alumnat, sinó que, a més, els permeten participar activament d'una investigació científica real".