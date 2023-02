"No se puede empezar la casa por el tejado sin respetar los pueblos, ni el paisaje, ni la huerta". Es la conclusión a la que llegaron las asociaciones vecinales de Rocafort , Godella y Burjassot, per l'Horta y el Ayuntamiento de Rocafort tras la asamblea realizada para tratar el proyecto apara acabar con las inundaciones que consiste en la construcción de un canal que una el Barranc dels Frares con el Palmaret Alto-Carraixet que va a llevar a cabo la Generalitat Valenciana por 17 millones de euros, ya incluidos en el presupuesto autonómico entre 2023 y 2025.

