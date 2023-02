La tensión política en Massalfassar sube de tono. El consistorio celebró este jueves un pleno extraordinario en el que el equipo de gobierno (Ciudadanos, PP y Demòcrates Valencians), que está en minoría, sometía a votación un expediente de modificación de crédito para finalizar las obras de la cubierta de la pista polideportiva. Pero los grupos de la oposición, formada por los cuatro ediles de Compromís y los dos concejales no adscritos (Ismael Gimeno, expulsado del PSOE por votar a favor de la moción de censura contra Compromís, y Elisabeth Gómez, exedila de Ciudadanos), tumbaron la propuesta.

Así, los cinco concejales que gobiernan en minoría (el alcalde Higinio Yuste (Ciudadanos), Alvaro Montañés (Partido Popular), Carles Fontestad (Demòcrates Valencians), Natacha López (Ciudadanos) y Ramón Guillen (Partido Popular), explican en un comunicado que la Diputación de València concedió una "subvención de 225.000 euros al consistorio para la ejecución de la cubierta de la pista polideportiva, actuación que, por imperativo de la Diputación, debe estar finalizada en mayo".

Durante la instalación de la cubierta, "se detectaron blandones en la pista, causados por la antigüedad del asfalto, la exposición a la climatología, al estar al aire libre, y por filtraciones de materia orgánica, que debilitaron el suelo y obligan a su sustitución, por lo que se debe proceder al reasfaltado para acabar la inversión". La reparación de la pista a causa de su deterioro es una actuación que no estaba prevista en el proyecto y, por tanto, no está incluida en la subvención y es el ayuntamiento quien debe asumir el coste.

Compromís: "Las obras han estado mal gestionadas desde el inicio" "Las obras han estado fatal gestionadas desde el principio. Han tenido que cambiar el proyecto original por su negligencia, pues se dieron cuenta tarde de que por encima de la cubierta tenía que pasar un tendido eléctrico de alta tensión", critican desde Compromís. "Su mala gestión ha retrasado las mejoras de una manera escandalosa. No han elegido empresas adecuadas, pues la adjudicataria no tiene solvencia, por no hablar de que la empresa metió en la pista una maquinaria muy pesada que ha destrozado el suelo".

Al no estar prevista, era necesario realizar una modificación de crédito, es decir, utilizar el dinero de otro proyecto no tan inmediato. El equipo de gobierno decidió usar parte de los fondos destinados a la construcción del tramo del carril bici situado entre el polígono del Mediterráneo y la V-21, "del que todavía no existe proyecto y que está pendiente de definir con la instalación de la pasarela que cruce la autovía y que debe ejecutar la Generalitat", aseguran. Pero, la oposición "impuso su mayoría para impedir esa modificación de crédito y bloquearon la finalización de las obras de la cubierta de la pista polideportiva", valora el gobierno.

La oposición en bloque votó en contra a la modificación de crédito. Los motivos son diversos pero, entre todos, hay uno de consenso entre Compromís (cuatro concejales) y los dos representantes no adscritos (ex del PSOE y Ciudadanos): Critican que no se les tiene en cuenta.

"Han presentado una modificación de crédito sin consultar a la oposición ni negociar nada. Están gobernando en minoría y por eso tienen que negociar con la oposición los proyectos que quieren sacar adelante y no responsabilizarnos de sus acciones de gobierno", opinan desde el grupo Compromís. "No nos oponemos a buscar una solución para financiar el proyecto, pero estamos en una corporación política y si no tienes mayoría tienes que llegar a acuerdos con la oposición y contar con nosotros", añaden. Además, Compromís critica que se quiera hacer uso de la partida destinada a los carriles bici "cuando saben que esto para nosotros es una prioridad". "Hay más partidas pero en vez de negociar, imponen", señalan.

Por su parte, el ex concejal del PSPV y ahora no adscrito, Ismael Gimeno, votó en contra por "falta de información". Al no haber habido una comisión informativa por ser un pleno extraordinario "sentía que me faltaba información". Tampoco comparte que se use la partida del carril bici. "Es una vía ciclista que permite llegar hasta el polígono". "Creí que era mejor para el pueblo votar que no", dice Gimeno.

Finalmente, la exconcejala de Ciudadanos, Elisabeth Gómez, es contundente: "Yo no me opongo en absoluto a la cubierta pero la gestión ha sido pésima. La empresa se ha declarado insolvente, todo el dinero que le paga el ayuntamiento es embargado y, mientras tanto, pasa el tiempo y el equipo de gobierno no hace nada", señala.

El equipo de gobierno considera que la actitud de la oposición "afecta doblemente al pueblo". En primer lugar y "de manera inmediata" porque impide continuar con las obras y que los vecinos y las vecinas de Massalfassar puedan disfrutar de una instalación muy demandada, o que los equipos locales puedan disponer de una pista para poder competir y no tener que desplazarse a otros pueblos de la comarca".

En segundo lugar, temen que "si la obra no está ejecutada y justificada en mayo, la Diputación de Valencia no concederá la subvención y será el ayuntamiento con sus propios recursos quien tenga que sufragar los 225.000€ de la cubierta. Recursos que no podrá destinar a otros proyectos porque la oposición, instalada en el ‘cuanto peor, mejor’, antepone las relaciones personales y sus intereses particulares a la vocación de servicio público que se supone deben tener los concejales".