"El cambio andaluz a la valenciana" ha llegado esta mañana a Alfafar. Ese es el modelo que han defendido este sábado en el municipio de l'Horta Sud, el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón y el Presidente de la Junta de Andalucía (y del PP andaluz), Juanma Moreno Bonilla, que han visitado una de las dos únicas localidades de la comarca valenciana donde gobierna el PP para celebrar el Día de Andalucía.

Hoy, jugaban "en casa", porque el alcalde popular Juan Ramón Adsuara hacía de anfitrión y porque representaban la identidad. La andaluza y, de paso, la valenciana. Aplaudidos por miembros de las distintas asociaciones andaluzas que se han dado cita esta mañana para celebrar sus raíces, ambos líderes han tomado la palabra para defender la identidad, la unión de ambos pueblos y ensalzar València, la Comunitat Valenciana, Andalucía y España. Unos mensajes de unión aderezados con flamenco, himnos y degustación gastronómica de las asociaciones de las ocho provincias andaluzas.

El PP valenciano ha querido sacar pecho del "cambio andaluz" que llevó a Moreno Bonilla a ser presidente y a "devolver la prosperidad" a Andalucía "bajando los impuestos y mejorando los servicios públicos", tal como han comentado. Algo que los populares aspiran a reproducir en tierras valencianas el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas. Ese proyecto "identitario" lo han puesto de manifiesto primero en el encuentro institucional y posteriormente en un mitin que ha aglutinado a los candidatos a la alcaldía de muchos pueblos de la provincia de València, así como al presidente de la provincia de València del PP, Vicente Mompó y la secretaria general del PPCV, Maria José Catalá.

"Si les gusta lo que hacemos en Andalucía, les pido su apoyo para Carlos Mazón" Juanma Moreno - Presidente de la Junta de Andalucía (PP)

En este encuentro de partido, Moreno ha pedido el voto para Carlos Mazón "en clave valenciana". "Si les gusta lo que hacemos en Andalucía, es exactamente lo que se hará en la Comunitat Valenciana, que necesita un cambio, más fortaleza, dinamismo y proyección así que les pido su apoyo para Carlos Mazón". Así, ha alabado la figura de Mazón por su "pasión por la tierra" y su gestión al frente de la Diputación de Alicante, al tiempo que ha asegurado que es "la opción real del cambio".

De hecho, ha detallado que aunque siempre "durante muchos años me habían dicho que me olvidara de Andalucía porque solo había un camino, el viejo camino de los socialistas; siempre he pensado todo lo contrario y si uno se esfuerza, se ilusiona y se entrega, se consigue la gran transformación".

En este sentido, ha ensalzado la "receta" del PP y ha dicho que "no hemos hecho nada nuevo que no vaya a hacer Mazón en la Comunitat Valenciana", animando, una vez más, a ir a las urnas y apoyar a los populares valencianos.

Mazón se mira en Andalucía pero "localiza" su proyecto

Por su parte, Carlos Mazón ha reconocido la gestión de Moreno Bonilla como un ejemplo a seguir pero ha matizado que "en la Comunitat Valenciana tenemos nuestro propio modelo de cambio". El PPCV marca distancia porque quiere diferenciarse: "Queremos un modelo propio en la Comunitat Valenciana que representa la realidad valenciana" ha dicho Mazón, para luego añadir que "coincidimos con Moreno en los impuestos bajos, sobre todo para quien más lo necesita y también coincidimos en que nos importa nuestra tierra por encima de nuestro partido", ha dicho el candidato.

Sin embargo, ha añadido, "tenemos señas de identidad propia y maneras de hacer propias, tenemos nuestro propio modelo y adaptamos las políticas que queremos llevar a cabo a nuestra realidad, aunque sí compartimos las señas de identidad de Moreno Bonilla y también del proyecto nacional de Feijóo". Un modelo, ha dicho, que se sustenta sobre dos principios, la bajada de impuestos y la mejora de los servicios públicos.

"La relación entre altos impuestos y servicios de calidad ha fracasado" Carlos Mazón - Candidato del PP a la Generalitat Valenciana

Mazón quiere "un cambio a la valenciana y con nuestra manera de ser". Si bien, ha destacado que está orgulloso de la gestión en Andalucía pues demuestra que "esa relación entre altos impuestos y servicios de calidad ha fracasado".

Asimismo, el presidente del PPCV y candidato a president de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular ha añadido que "me gusta mucho que estemos defendiendo nuestras tierras con dos modelos de moderación y buena gestión" y "un cambio andaluz a la valenciana no estaría mal".

Trabajar "juntos" por una mejor financiación

Por otra parte, el presidente andaluz ha enumerado algunos asuntos que ambos representantes, si llegan a ser homólogos después de mayo, han de reivindicar juntos. Entre ellos, ha dicho que Carlos Mazón tiene que ganar para trabajar "juntos por una buena financiación".

Juntos como ha trabajado el propio Moreno con su actual homólogo, Ximo Puig, con quien acordó unas bases reivindicativas comunes para acabar con la infrafinanciación de las dos autonomías.

Una afirmación que ha aprovechado, también, para lanzar un dardo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "A Montero desde que le hicieron Ministra de Hacienda ya no se le escucha hablar de infrafinanciación de algunas comunidades, como la valenciana y la andaluza", ha afeado Moreno durante el mitin. Un reproche habitual también desde el PPCV hacia el president de la Generalitat, Ximo Puig.

El PSPV critica que "el PP recibe con honores a quien privatiza la Sanidad pública y baja los impuestos a los ricos" El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha afirmado hoy que "el Partido Popular recibe con honores a quien privatiza la Sanidad pública y baja los impuestos a los ricos, ese es el modelo al que aspiran". Así se ha manifestado Muñoz con motivo de la visita del popular Juanma Moreno Bonilla a València. El dirigente socialista ha señalado que “la falta de proyecto político del PP valenciano les obliga a tirar forasteros para hacerse ver” y ha remarcado que “representan ese pasado oscuro al que no vamos a volver”. Además, Muñoz ha preguntado a los populares valencianos si “también aspiran a consumar los recortes en Sanidad y las políticas fiscales para ricos como ha hecho Bonilla en Andalucía y ha apuntado que “en las últimas semanas, el PP se ha quitado la careta y ha dicho al mundo que su plan es quitar el dinero de la Sanidad pública y bajarle los impuestos al 2% de los ciudadanos”.



En este sentido, Mazón ha coincidido con el presidente andaluz: "Tenemos retos comunes importantes: el agua, la financiación, corredor mediterráneo y nuestra estrategia como territorio clave para España". Por eso, ha apostado por una alianza con Andalucía de una "manera distinta de hacer las cosas" para traer "el cambio necesario" a la Comunitat Valenciana.