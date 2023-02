El 36,1 % de los usuarios de Metrovalencia, lo que equivale a más de uno de cada tres, ha declarado que prefiere desplazarse en metro o tranvía frente a otras opciones de transporte, ya sean públicas o privadas, según se desprende de los resultados del último Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) correspondiente a 2022.

Estos datos se han obtenido tras efectuar 3.272 entrevistas con un error estadístico para los datos globales del +1,71 % para un intervalo de confianza del 95,5 % entre los viajeros mayores de 15 años de metro y tranvía, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En dicha encuesta, el 46,4% de los viajeros ha afirmado que no tiene un medio privado para desplazarse; el 11,6% que no dispone en su zona de medio público para moverse hasta su destino; el 17,1% admite que no puede aparcar su vehículo particular en el lugar de destino; el 6% por "rapidez"; el 5,7% por cuestiones económicas; el 3,7% por circunstancias relacionadas con el trayecto; y el 2,5% que lo hace por "comodidad".

El porcentaje de usuario "obligado" alcanza el 67,9% y el "no obligado" el 32,1% restante, mientras que el 43,2% de los clientes viajó con mayor asiduidad que en el ejercicio anterior, mientras que el 47,7% lo hizo con la misma y el 9,1% un menor número de veces.

El motivo: ahorrar dinero en un 25 % de los casos

Entre los pasajeros que afirman realizar una mayor frecuencia de movimientos por la red respecto a hace un año, el 47,7% declara que la razón de ello es porque tiene que desplazarse ahora más veces; el 34,6% por ciento señala que lo hace por circunstancias relacionadas con el trayecto; y el 25,3% por cuestiones económicas, para ahorrar dinero.