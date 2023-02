Un grupo de vecinos de Campament, en Paterna, ha registrado una nueva asociación vecinal para mejorar la participación con el ayuntamiento y con los comercios del barrio. La asociación busca mejorar la movilidad y la accesibilidad en el transporte público, ampliar los servicios de los centros de salud con especial atención a las personas mayores o con alguna discapacidad, sin olvidar la limpieza de aceras, de solares, del mantenimiento de parques, jardines y la mejora de la convivencia en general.

El barrio de Campament dispone actualmente de dos centros de salud, uno de Atención Primaria que no dispone de médico de urgencias después de las 3 de la tarde, ni tampoco los sábados y, un centro Sanitario Integrado con pocas especialidades, que actualmente dispone de salud mental infantil, odontología para adultos, una unidad de salud sexual y una unidad de rehabilitación. La asociación vecinal considera que se debería ampliar el servicio de urgencias del centro de salud por las tardes o la especialidad de traumatología en el centro de la calle Valencia, entre otras.

La federación de asociaciones vecinales de Paterna FAVEPA, apoya la creación de una nueva asociación vecinal que permita la puesta en marcha de la Junta de barrio. Campament es el único barrio de los nueve del municipio donde aún no ha sido posible la constitución de la junta de barrio. Para la federación, los mecanismos de la participación ciudadana como las juntas de barrio "no se debería bloquear ni por el ayuntamiento ni por las asociaciones vecinales". La Carta de Participación Ciudadana es una ordenanza municipal aprobada por el Pleno y vigente en la actualidad que "no se está cumpliendo, no se convocan los consejos sectoriales, ni los presupuestos participativos, ni se dan cuenta de los presupuestos anuales en el Consejo Territorial de Participación Ciudadana".

Según explica el presidente de la federación de asociaciones vecinales, Isabelo Juárez: “La constitución de las juntas de barrio, del Consejo Territorial de Participación Ciudadana o de los diferentes consejos sectoriales es necesario para involucrar a los ciudadanos y las ciudadanas en la toma de decisiones públicas que posteriormente tienen repercusión en la vida del municipio.” Juárez que también es impulsor de la nueva asociación, indica: “Una nueva asociación vecinal representativa de las personas del barrio que tenga como objetivo promover el desarrollo, defender los intereses y velar por los derechos del vecindario, así como colaborar con la administración local es siempre una noticia positiva para Paterna.”