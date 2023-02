La Emtre gana otra batalla judicial a la planta de basura de Quart y recupera otros 286.000 €

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Entre) ha ganado una nueva batalla judicial a la UTE que gestiona la planta de residuos Los Hornillos en Quart de Poblet por la revisión de precios. Si el juzgado número el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de València ya rechazó el recurso de la UTE contra el canón rebajado de los años entre 2014 y 2017,y logró recuperar 7 millones de euros, ahora ha sido otro juzgado, el número 6, el que ha vuelto a dar la razón a la Emtre con el ajuste del precios de los años 2018 y 2019.

El magistrado dictó sentencia este pasado 14 de febrero en contra de la denuncia de la contrata, que exigía anular la resolución del 4 de noviembre de 2021 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, que acordó aprobar definitivamente los cánones de los años 2018 y 2019 aplicables a la Instalación 1, explotada por la adjudicataria UTE Los Hornillos, acordando que se expidiera además un pago extraordinaria de regularización a favor de la entidad Emtre por importe de 285.984,18 euros, IVA no incluido.

La UTE no está de acuerdo en la devolución de este importe a la Emtre, más bien lo contrario, considera que deben incluso cobrar más del precio estipulado. La empresa defiende que el ajuste de precios ha de realizarse sobre el canon de explotación acordado en el acuerdo de modificación del contrato de 30 de octubre de 2013, con los CoE y precios reconocidos el citado acuerdo, en la forma y cuantía reconocidas en el Informe Pericial aportado, esto es, reconociendo los siguientes cánones: para el año 2018, de 43,91 euros por tonelada métrica, y para el año 2019, de 47,66 euros por tonelada métrica: Según la aplicación de dichos cánones, el balance final del servicio conllevaría un importe a favor de la UTE por esas anualidades de 869.355,25 euros en el año 2018 y de 2.240.224,73 euros en el año 2019.

El juzgado, sin embargo, considera que en ese acuerdo de 2013 se establece “una modificación puntual del canon, que no del precio del contrato”, debido a unas condiciones especiales y particulares, como fue la construcción de la nueva planta de Manises en 2012, que provocó que se revisaran las condiciones del pliego, debido a la bajada del volumen de toneladas a tratar por la planta Los Hornillos de Quart.

El juez señala que fue por tanto una modificación puntual del contrato, y no un nuevo contrato, y por tanto el canon fijado debe ser acorde a las condiciones del contrato firmado en diciembre de 2010, que es variable acorde a una serie de condicionantes con el gasto de luz, de combustible etc, y no a los precios fijados de forma excepcional en 2013 con un canon de 4,51 euros por tonelada.

Por tanto, si considere de pleno derecho la resolución de la Emtre de revisión de precios que obliga a la UTE Los Hornilos de Quart a devolver a la entidad 285.984 euros por el tratamiento de residuos.

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de 15 días desde su notificación, para su resolución por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Las costas serán abonadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.