El Concurs d’All i Pebre de Sedaví ha sigut declarat Festa d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana, un títol honorífic que contribueix a la tradició i la identitat com a municipi.

Iniciat l'any 2007, el concurs es celebra amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre totes les nits del 8 d'octubre per a donar la benvinguda al dia gran de tots els valencians i a diferència d'altres concursos similars, el Concurs d’All i Pebre Sedaví no té com a protagonistes a experts cuiners, sinó que és la ciutadania, a través de la saviesa popular, que s'ha encarregat de transmetre la recepta tradicional generació rere generació, la que ha popularitzat aquest esdeveniment gastronòmic en el que cada any es cuinen més de dos-cents all i pebres i compta amb una xifra de participants que en aquesta última edició va superar els tres mil.

L'alcalde José Francisco Cabanes ha volgut agrair en nom de la Corporació Municipal als alcaldes i alcaldesses, grups polítics i entitats el seu suport, així com a Turisme de la Comunitat Valenciana "les facilitats atorgades", destacant que és un premi "molt important per a Sedaví que el seu concurs haja sigut declarat Festa d'Interés Turístic, fet que ha d'omplir d'orgull a les persones participants". Cabanes ha destacat que l'aconseguit ha sigut "gràcies als veïns i veïnes que, cada any, han apostat per ell, convertint el Concurs d’All i Pebre en tot un referent".