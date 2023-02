El Circuit Cultural Valencià organitza des de fa quatre anys una trobada amb els programadors, en què es mostra el treball de cinc companyies valencianes emergents.

El primer any, la trobada es va celebrar a Aldaia, en 2020; l’any següent, a Ibi; el 2022, a Bocairent, i enguany, a Silla. S’intenta que la trobada se celebre a llocs geogràficament diferents per tal de facilitar l’assistència del màxim nombre de programadors de tot el territori.

La mostra acull espectacles de teatre, dansa, circ i música. L’esperit de la jornada és el de mostrar una sèrie de treballs nous, muntatges arriscats i originals, i donant prioritat a les companyies emergents o que estan començant la seua trajectòria.

La jornada va començar a les 9.30 amb la recepció dels assistents; a les 10.30 fou la primera representació al Teatre Carmen Valero de Silla, l’espectacle de dansa ‘¡Mambo!’, de la companyia Cristina Martí Vela; a les 11.45, i a la sala adjacent del Carmen Valero, la companyia La Larvària va a presentar el seu espectacle ‘La Barca’, i a les 13.15, a la sala d’audicions de la Lírica, van gaudir tots i totes de la música amb D’Altre Poble.

Després del dinar vaig a actuar, a les 16.00 hores, al Teatre de la Plaça, la companyia Platón Roto, que presentarà ‘A-fràgil’. La jornada la va a tancar, i de nou al Teatre Carmen Valero, la companyia Dos en Vilo presentarà el seu muntatge ‘Faüla’.

El Circuit Cultural Valencià és un projecte de cooperació interinstitucional que propicia l’IVC amb els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que vulguen presentar programacions escèniques i/o musicals, i/o audiovisuals, variades, estables, professionals i de qualitat, i amb la intenció de comprendrede cap a cap tota la Comunitat Valenciana.

L’actual Circuit Cultural Valencià va nàixer el 2 de maig de 2016 i —en certa manera— és hereu del Circuit Teatral Valencià, de la Xarxa Musical Valenciana i el Circuit CulturArts, tot i que ara amplia modalitats artístiques, reforça el seu funcionament democràtic i aprofita els nous mètodes de treball i de gestió.

Ara per ara, el Circuit Cultural Valencià el conformen, a més de l’IVC, un total de 88 institucions públiques (86 ciutats i 2 universitats) que tenen garantida la independència i l’autonomia en matèria de selecció i contractació de les seues propostes concretes, que han agafat el compromís de donar suport a l’exhibició professional en general, i la valenciana en particular.