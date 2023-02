Pintura y escultura nacida del arte floral

El Espacio de Arte Metropolitano de Torrent (EMAT) acoge desde este jueves la Alquimia visual, del ferro al color, del polifacético artista torrentino, José Martínez Ortí. La muestra cuenta con casi setenta obras entre pintura y escultura, y permanecerá abierta hasta el próximo 5 de abril.

El propio artista admitía este miércoles el “privilegio y el orgullo” que supone tener una sala de “mi pueblo para exponer mi obra”. De familia dedicada al negocio de la floristería, es precisamente ese conocimiento el que le impulsó a decantarse por la pasión artística. “Es una herencia profesional, que a través de su maestría y de cómo he vivido el mundo de las flores, me ha permitido desarrollar una faceta de artísta”, explica Martínez Ortí. El autor recuerda que cuando acudía a competiciones de arte floral “manejaba artes plásticas, de colores, texturas y su composición”. Fue entonces cuando “pensé que no me podía quedar ahí y en esta sala enseñó esa pasión, una retrospectiva de quince años de trabajo”.

De entre las casi setenta pieza de la muestra, el joven torrentino se queda con dos: la escultura “Renacer, el árbol de la vida”, y la pintura “Canto a la libertad”. De la primera, nacida en pandemia, “es un homenaje a los torrentinos. Pasamos una época muy mala y gracias a toda la sociedad hemos tirado adelante y con sus acciones hay que decir que hemos sido un pueblo referente que hemos sabido luchar en la adversidad”, relata. La obra es una “alegoría de dejar atrás esa etapa a través del florecer de los árboles, el triunfo de la vida”, dice el autor. Dicha escultura formó parte del homenaje que el ayuntamiento hizo a todos los sectores de Torrent tras la pandemia y fue cedida al consistorio, que ahora buscará una ubicación en una instalación municipal.

Sobre la obra pictórica, se trata de una mural “en homenaje a la libertad de expresión, de la mujer y del ser humano”. En el cuadro quiere mostrar una especie de pentagrama donde “los trazos de pintura son las notas musicales. Si te desplazas ves un efecto visual donde el cuadro está dando la música y el estómago te hace sentir algo distinto a través de los colores”.

Por su parte, el alcalde Jesús Ros afirmaba durante la presentación de la muestra que “para nosotros, el poder contribuir a dar un impulso a un artista de Torrent, y que la ciudadanía conozca su talento, siempre es algo muy especial”.