L'Ajuntament de Torrent ha avançat aquest dimecres el programa de les Falles 2023, en el qual destaca la recuperació de la lectura pública dels premis als monuments i l'avanç de la cremà a les 8 i 22 hores. Així ho ha explicat el regidor de Festes, Pascual Martínez, en el tradicional desdejuni informatiu quinzenal.

Les falles de Torrent 2023 es tornaran a viure en la seua màxima plenitud, després de la cancel·lació de març de 2020 i 2021 per la pandèmia i les lleugeres restriccions al setembre del 21 i 22. D'ací, que el regidor de Festes Pascual Martínez ha avançat tots els actes del programa de festejos per a aquest exercici, en el qual es mantenen els mateixes activitats que el passat curs (com l'Ofrena en un únic dia el 17 de març), però amb unes certes novetats.

La primera és que els presidents de les comissions i la Junta Local Fallera de Torrent han acordat mantindre l'avanç de la cremà, circumstància que es va activar al setembre de 2021 en existir llavors toc de queda des de les 12 de la nit. Així, el diumenge 19 de març, els monuments infantils cremaran des de les 20 hores, mentre que la falla guanyadora del primer premi de la secció especial ho farà des de les 21 hores. El mateix succeirà amb els monuments grans: a partir de les 22 s'aniran cremant les falles, mentre que la millor de la ciutat ho farà a les 00 hores.

D'altra banda, la JLF recuperarà aquest 2023 la lectura pública dels premis als monuments, celebrada en striming per qüestions de seguretat sanitària en 2021 i 2022. La recuperació porta unida un canvi d'ubicació: ara l'acte se celebrarà en la plaça Bisbe Benlloch i no al costat de la Torre com fins ara.

El programa faller torrentino arranca amb força aquest cap de setmana amb la Crida, el dissabte a les 20 hores als peus de la Torre, la despertà de totes les comissions amb el tret de 70.000 trons de bac (130 quilos de pólvora) i la cavalcada del ninot infantil, el diumenge.

La roda de premsa també ha servit per a presentar el cartell oficial de les Falles 2023. Es tracta d'una obra de l'il·lustrador local Jaume Mora. L'autor ha explicat que utilitzant com a base el centenari de la coronació de la Verge dels Desemparats, “he buscat un cartell diferent, fugint del tradicional i trencant les repeticions i sintonies de fins ara”. Així, és una làmina “de caràcter social, que està prop de la gent”, en la qual apareixen les falleres entregant els rams de flors als vestidors de la Geperudeta en el dia de l'Ofrena, encara que la imatge de la verge no figura en el cartell. “No he volgut utilitzar elements religiosos i apostar per una imatge més neutra, i que els protagonistes foren els fallers i els vestidores. He volgut incidir en l'aspecte social i espere que agrade”.