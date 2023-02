El Síndic de Greuges, a petición de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, insta al Ayuntamiento de Alcàsser a remitir «una copia del acta de finalización de la desencajonada de los tres toros cerriles que tuvo lugar el 24/8/2022» que acabó con la muerte de dos de los bous utilizados, a priori por las altas temperaturas. Esto motivó que el consistorio iniciase una investigación para determinar las causas de la muerte, y en caso de negligencia, exigir responsabilidades a los organizadores, puesto que esta "desencajonada" formaba parte de los actos de la Semana taurina organizada por los clavarios dels Sants de la Pedra, que patrocinan los festejos junto a las dos peñas taurinas de la localidad, no por el consistorio.

La consulta al Síndic se realizó por parte de los animalistas se realizó después de que el ayuntamiento no remitiera a ANPBA el acta de de este evento. De esta forma, como la respuesta no llegaba y el artículo 20.1 de la Ley de Transparencia dispone que la Administración tiene el plazo de un mes para responder, ampliable a dos meses, transcurrido este tiempo, los animalistas interpusieron la queja.

"La reclamación fue admitida a trámite el 11 de enero de 2023, dado que el ‘Informe’ preliminar fue iniciado por el ayuntamiento, supuestamente, a finales de agosto de 2022, a finales de enero llevábamos ya cinco largos meses y aún no se había producido la preceptiva respuesta municipal", señalan desde la asociación.

Finalmente, el Síndic de Greuges ha resuelto que "recomienda al Ayuntamiento de Alcàsser que facilite al autor de la queja una copia del acta de finalización de la desencajonada de los tres toros cerriles que tuvo lugar el 24/8/2022». Algo que desde el gobierno local afirman que no pueden cumplir "puesto que nosotros, al no ser organizadores del evento, no podemos remitirle dicha acta, deberán pedírsela a los organizadores", señala la alcaldesa Eva Zamora.

Otro asunto diferente es el resultado de la investigación, también solicitado por ANPBA por registro de entrada, que aún no se ha remitido: Desde el consistorio han asegurado a este diario que el informe determina que la muerte de los dos toros cerriles se debió a varias causas sobrevenidas, "como las altas temperaturas, el retraso de la realización del festejo en más de una hora etc, pero que en todo caso no se debe a ninguna negligencia concreta". Es por eso que según el consistorio, la investigación exime a los organizadores de cualquier responsabilidad en la muerte de los dos toros cerriles, aunque la alcaldesa firma que este hecho va a servir para marcar un protocolo aún más severo este verano para la organización de este festejo o de otros relacionados con la presencia de toros.

"Se marcará un límite de temperatura, a partir del cual se suspenderá cualquier festejo que implique estos animales, y también se prohibirá el uso de la soga para devolver al cajón a los toros cerriles. Está claro que es un acto tradicional pero las sensibilidades han cambiado y hay que proteger a los animales", señala Eva Zamora, quien recuerda que ya este verano se suspendió los concursos de Tiro i Aarrastre tras la solicitud también de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales debido a la lola de calor prevista.

Deficiencias del reglamento de bous al carrer

La asociación contraria a la utilización de animales en festejos y espectáculos de diversión, ,sin embargo, considera que esta resolución del Sindic es muy útil junto con la información que está recabando de los diversos festejos taurinos valencianos, que hacen cada vez más evidente que "el Reglamento de bous al carrer está plagado de deficiencias que obstaculizan la efectiva protección del bienestar de los toros, vacas y vaquillas utilizados en estos eventos de diversión, por mucho que el Reglamento afirme, en los últimos párrafos de la I parte de su Preámbulo, que protege «el bienestar animal» y «el respeto al animal» «como ser vivo que es».

A día de hoy, a juicio de ANPBA, esas expresiones son mera declaración de intenciones, mero papel mojado, y más aún mientras que el Reglamento no exija que haya veterinarios en los festejos que levanten acta final de incidencias