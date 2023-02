Huelga en el Laboratorio del Hospital de Manises

El Hospital de Manises se enfrenta, si nadie lo remedia, a cinco días de huelga durante la primera semana de marzo. Los paros han sido convocados por los trabajadores del Laboratorio, servicio subcontratado por la gestora del área de salud, para reclamar mejoras laborales y económicas.

Según relatan desde CCOO, el servicio de laboratorio está gestionado por la empresa Synlab Diagnósticos Globales SA desde 2011, fecha en la que los profesionales que formaban entonces el departamento se subrogaron a la sociedad privada. Los empleados (ahora 42) denuncian la “total dejadez, falta de compromiso de capacitar, concienciar y motivar al personal para el avance profesional/personal”. Pese a todo, resaltan que “gracias a nuestra voluntad, esfuerzo, trabajo e implicación hemos conseguido con pocos recursos técnicos, recursos humanos y como único laboratorio de Diagnóstico Biológico, Banco de Sangre y Anatomía Patológica del que dispone el Departamento de Salud de Manises, cubrir una demanda sanitaria de 200.000 personas de 14 municipios adscritos a su departamento”.

Pero todo ese esfuerzo, denuncian, no va acompañado de mejoras laborales y económicas. “El Salario base, Plus de Convenio y demás conceptos actuales de este centro de trabajo, está fijado en las tablas salariales de 2016.Debido a la caducidad del mismo y a la falta de interés de la empresa por las condiciones de las trabajadoras de este centro, tanto salario como resto de derechos permanecen igual desde hace siete años, y no hemos tenido absolutamente ningún incremento. Los precios han subido considerablemente (el IPC) y nuestras nóminas no, hemos llegado a un considerable empobrecimiento de nuestro poder adquisitivo”, denuncian.

El precedente de hace un año

En este sentido, recuerdan que la huelga convocada por el Comité de Empresa del Hospital de Manises hace un año concluyó con una mejora de las condiciones de la plantilla. En cambio, lamentan que la empresa a la que pertenecen no ha movida ficha. “Las subidas salariales así como muchas de las condiciones de trabajo de otros centros de Synlab España, sí han sido mejoradas sucesivamente en el tiempo, mientras tanto nuestro convenio sigue caducado, nuestro salario y condiciones de trabajo mermadas, originando agravio comparativo y desamparo hacia las trabajadoras de este laboratorio de Manises”.

Ante tal tesitura y la “falta de solución y respuesta de la empresa desde 2019”, han convocado una huelga del servicio de laboratorio del 6 al 10 de marzo. Según la propuesta de servicios mínimos (falta la validación de la Conselleria de Sanitat), únicamente dos técnicos estarán en sus puestos de trabajo en los turnos de mañana, noche y fines de semana para cubrir todos los departamentos.

Desde el Hospital de Manises, que no tiene competencia sobre las condiciones laborales de estos 42 profesionales, han preferido no pronunciarse sobre el conflicto laboral.