Vicente Martínez Bauset ha dimitido como portavoz de Ciudadanos en Alboraia y pasa a encabezar la candidatura de otra marca, Alboraya Actúa, una plataforma electoral con apenas un mes de vida.

Tal como adelantó Levante-EMV, el médico ha aprovechado el pleno de este jueves para formalizar su renuncia al acta de concejal, dando paso como nuevo edil al séptimo en la lista del partido naranja en las anteriores municipales, Antonio Bernardo Pavón.

En su intervención, Martínez explicó que abandona el cargo porque ya no se siente representado por el planteamiento de la refundación de Ciudadanos. “Entiendo que cada día se ha ido alejando más de aquellos principios que nos hicieron apostar por el proyecto municipal para Alboraia, hace ahora 8 años”, dijo el político en el pleno.

Aunque su ya expartido continúa siendo la segunda fuerza municipal, Martínez no ve arriesgado cambiar de candidatura a solo tres meses de las elecciones. “Sabemos desde hace 4 años que Ciudadanos ha desaparecido. Desde que se fue Arrimadas de Cataluña y desde el no pacto con Sánchez este partido no ha dado una a derechas, parece que quieran destruirlo desde dentro”, afirma a Levante-EMV.

“Antes de salir del partido le dije a los míos que me acompañaran, pero al final me voy yo solito. Ciudadanos está muerto y ahí me hubiesen dado un 2% de los votos, mientras que con la plataforma puedo conseguir lo mismo o más”, añade Martínez.

En su presentación a mediados de enero, los primeros integrantes de Alboraya Actúa afirmaron tener claro que “el principal problema y el freno para cualquier actuación de mejora en el municipio es la enorme deuda municipal heredada del PP y no resuelta por el PSPV”, por ello intentarán desmarcarse de los dos grandes partidos.

Entre las propuestas de la plataforma están la rebaja del IBI, mejorar el Camí fondo, llevar la EMT a Port Saplaya, crear un centro cívico para jubilados en La Patacona, señalizar la huerta, crear un retén de la Policía Local en playas y elaborar un plan de pago viable de la deuda del ayuntamiento.