La Mancomunitat de l'Horta Sud ha conseguido atraer una inversión de medio millón de euros a la comarca gracias a su participación en cuatro proyectos europeos. Cuando se cumple año y medio de la puesta en marcha de la Oficina Comarcal de Proyectos Europeos, la entidad supramunicipal empieza a recoger los frutos de la estrategia de captación de financiación europea puesta en marcha.

"A pesar de las dificultades que hemos tenido durante esta legislatura por culpa de la pandemia, la estrategia comarcal para la captación de financiación está reportando importantes proyectos para l’Horta Sud lo que está poniendo en valor el trabajo realizado", explica Bartolomé Nofuentes, presidente de la comisión de Asuntos Europeos de la Mancomunitat.

El pasado mes de enero la Mancomunitat acogió el primero de los encuentros del proyecto "Have Your Say". Una iniciativa que pretende combatir el euroescepticismo y promover políticas de participación de la ciudadanía. Durante tres días, en la sede de la Mancomunitat, expertos en la materia procedentes de Polonia, Alemania, Bulgaria y Croacia debatieron y compartieron ejemplos de buenas prácticas sobre la materia.

El segundo de los proyectos en los que participa la Mancomunitat tiene que ver con el Pacto Verde Europeo y con el compromiso de los estados miembros de reducir en al menos un 55% la emisión neta de gases de efecto invernadero en 2030. Partiendo de la idea de que es fundamental fortalecer el papel de las autoridades locales para crear comunidades conscientes y comprometidas con la urgencia del medio ambiente, cada uno de los socios entre los que se encuentran administraciones intermedias de Portugal, Rumanía, Bulgaria, y España, ha decidido focalizar su estrategia en una de las áreas sectoriales del Green Deal. La Mancomunitat de l’Horta Sud desarrollará el concepto de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de movilidad sostenible.

Dos proyectos INTERREG

El URBANCOOP es, de los cuatro proyectos europeos en los que está participando la Mancomunitat, el que más consignación económica tiene para la comarca con 234.000 euros del total del proyecto que supera los 1,5 millones de euros. Esta iniciativa trabajará con la participación ciudadana en la gobernanza de la biodiversidad centrándose en cómo mejorar el Parque Natural de la Albufera. Para ello se pondrán en marcha diferentes procesos participativos que buscarán encontrar mejoras potenciales y mejores estrategias para su consecución. La colaboración con los socios europeos radicará en el intercambio de buenas prácticas en materia de conservación de parajes naturales de similares características.

Por último, y con una consignación económica para la comarca de 194.000 euros de los más de 1,7 millones de euros del presupuesto total, la Mancomunitat de l'Horta Sud participará en el proyecto CIBIOGO. Una propuesta para la mejora de la gobernanza en materia de desarrollo sostenible de las ciudades. En este caso, la entidad comarcal trabajará sobre la idea de cómo construir una estrategia de turismo responsable y sostenible para la comarca. Además, mediante este proyecto se seguirá trabajando en la movilidad sostenible de la comarca, reforzando las comunicaciones entre los municipios de l’Horta Sud.

Turismo

En relación con el turismo, la Mancomunitat está trabajando también en la consecución de la certificación de la comarca como Destino Turístico Inteligente (DTI) y firmará en breve un convenio de colaboración con Generalitat Valenciana y Diputació de València para establecer un Plan de Dinamización y Gobernanza Turística para l'Horta Sud que asegurará una inversión de un millón de euros en los próximos tres años para la puesta en marcha de actuaciones en materia turística.

Movilidad Sostenible

La oficina de Proyectos Europeos de la Mancomunitat trabaja también en la búsqueda de más financiación que siga alimentando su estrategia de movilidad sostenible dentro de la comarca. En esta línea, y con el objetivo de coordinar a todos los responsables de las áreas de proyectos europeos de los municipios, la Mancomunitat organizó una reunión de coordinación de los técnicos ERTEFE y de proyectos europeos de toda la comarca de l’Horta Sud que tuvo lugar en la sede de la entidad comarcal el pasado viernes.